    生活

    蕭煌奇將為「嗨！出發吧來台東」演唱 還有1神秘嘉賓

    「嗨！出發吧來台東」演唱會海報。（記者黃明堂翻攝）

    「嗨！出發吧來台東」演唱會海報。（記者黃明堂翻攝）

    2025/09/07 12:58

    〔記者黃明堂／台東報導〕倒數6天即將登場「嗨！出發吧來台東」演唱會，台東縣政府今（7）日公布最後一波卡司，金曲歌王蕭煌奇放話「開飛機」出席。9月13、14日包括楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩、玖壹壹、Marz23、周湯豪、八三夭、李心潔、Ozone、蕭煌奇共11組演出歌手，還有1位驚喜嘉賓，將在台東市國際地標登場。

    縣府表示，蕭煌奇是美食愛好者，台東在地美食留給他深刻印象，前年蕭煌奇到台東參加「長青嘉年華」活動，大開玩笑說自己「開車來台東、旁邊坐李炳輝」，時隔近2年，讓蕭煌奇滿心期待再次唱歌給大家聽。

    縣府表示，「2025嗨！出發吧來台東」演唱會除了超強卡司，備受矚目的煙火秀將為觀眾帶來前所未有的視覺震撼，為最大亮點之一。全台首創、唯一的「光橋煙火」，不同於傳統煙火自地面直衝而上，「光橋煙火」以壯麗的橫向姿態懸掛於空中，宛如在夜空中鋪展1座閃耀光橋，讓煙火不再只是點綴天際，而是前所未有的火光奇景震撼饗宴。

    「嗨！出發吧來台東」演唱會9月13、14日連續2天在台東市國際地標登場，演出歌手卡司楊乃文、戴佩妮、徐佳瑩、玖壹壹、Marz23、周湯豪、八三夭、李心潔、Ozone、蕭煌奇，還有1位驚喜嘉賓，搭配盛大煙火秀。

