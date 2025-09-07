八德三元宮中元祈安禮斗延續古禮 葉金萬百年斗燈現身

八德三元宮舉行祈安禮斗儀式暨中元普度法會，木作大師葉金萬於日治大正年間親刻的「葉金萬百年斗燈」，與多座百年木刻斗燈同時上場。（圖由八德三元宮提供）

2025/09/07 12:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德三元宮舉行祈安禮斗儀式暨中元普度法會，木作大師葉金萬於日治大正年間親刻的「葉金萬百年斗燈」，與多座百年木刻斗燈同時上場，主委呂林小鳳率全體委員、志工及數百名善信參與，並依古禮完成誦經、祈福、施食（搶孤）、跳鍾馗及放水燈等儀式，而3600多份祭品在法會後分享給弱勢家庭及社福機構，呂林小鳳今（7）日另以專車將普度物資送抵復興區，由區長蘇佐璽代表接受。

呂林小鳳表示，八德三元宮中元祈安禮斗儀式自日治時期即是八德重要的祭典活動，八塊厝（八德區舊稱）內的行政機關首長、商號仕紳、建廟四大柱家族及十方信眾均會參與，並將家中長年供奉的平安斗燈於中元節前1天送至八德三元宮安座祈福。

呂林小鳳表示，中元祈安禮斗儀式過程繁複，全程均依古禮進行，自子時儀式開始起，即使她身為女性主委，也不能隨意靠近法會地點，參加拜斗的斗燈主要是透過祈福儀式，讓擁有斗燈的姓氏、信徒個人均能元辰光彩、袪災趨福、祈求平安，並可獲得神明保佑、消除災星、解厄納福、得福添壽。

呂林小鳳表示，科儀舉行期間廟殿實施人員進出管制，除中元普度爐主、斗燈家戶代表與工作人員，任何女性與閒雜人等均不可進出廟殿，直到中元祈安禮斗儀式儀式結束才可進廟參拜，參與法會的斗燈平日安座在信徒家中，唯有參與中元祈安禮斗法會時，才會移往八德三元宮安座過夜。

呂林小鳳表示，儀式中最受注目的為「葉金萬百年斗燈」，葉金萬在日治大正13年擔任八德三元宮改建的建廟大木司，並將八德三元宮當成最重要的傳世經典作品，連當時的上梁大典，已83歲的葉金萬在大徒弟徐清及兒子攙扶下，親自主持儀式，因此，葉金萬親刻的百年斗燈也成為百年來維繫葉家與八德三元宮間的歷史佳話。

八德三元宮舉行祈安禮斗儀式暨中元普度法會，主委呂林小鳳率全體委員、志工及數百名善信參與。（圖由八德三元宮提供）

