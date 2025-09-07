為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台東3姊妹堅信「茶醉」 衛生局採南非葉及茶餐檢體送驗

    台東3姊妹昨天在白玉瀑布採食南非葉，衛生局今天採取送驗。（記者黃明堂攝）

    台東3姊妹昨天在白玉瀑布採食南非葉，衛生局今天採取送驗。（記者黃明堂攝）

    2025/09/07 13:06

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本溫泉山上某茶藝館昨天下午有3位姊妹飲茶後出現頭暈、四肢無力等症狀，其中1人意識混亂。衛生局根據急診室初步診斷抗乙醯膽鹼中毒，應與餐前野外採食「南非葉」有關，今天到白玉瀑布採南非葉送檢，但3姊妹其中1人陪採時堅稱南非葉可食，她們以前就吃過，且昨天每人都只吃一片，不可能中毒，應與3人有茶醉體質，喝茶就醉。衛生局已將茶餐及南非葉檢體送驗，目前還不能下定論。

    年齡60到70多歲的黃姓3姊妹，昨天上午前往知本白玉瀑布爬山，在瀑布採食南非葉，接著到在附近一家茶藝館用餐，先是一起喝完一壺餐前茶，午餐的燉菜吃沒幾口，就出現頭暈目眩症狀，症狀加劇，業者趕緊通報119，送醫過程中，1人瞳孔放大，情況危急，所幸均及時送醫處置，均無大礙。

    3姊妹其中1人身體恢復後，今天上午帶著衛生局人員到白玉瀑布，尋找並收集昨天3人食用的南非葉。她表示，對植物有研究，也不是第一次吃南非葉，這是可以食用的，只是屬性寒冷，不宜過量，昨天也各只吃一片，不可能中毒。她確信自己應該是茶醉，自知有茶醉體質，所以她們平常都沒在喝茶，昨天一喝茶就出現頭暈、手腳不協調等類似酒醉的狀況。

    到場採集的台東衛生局技士陳世煌表示，醫院對當事人的採檢判斷是抗乙醯膽鹼中毒，因當事人描述有採集南非葉食用，所以今天到場採檢集送驗，另外，3人在茶藝館食用的午餐及茶飲也送食藥署檢驗，待相關化驗報告完成，才能確定造成3人不適的原因。

