即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    驚喜！阿伯的把妹神車「名流100」 快閃鹿港小鎮

    「名流100」快閃鹿港車聚，在天后宮廣場打卡。（記者劉曉欣攝）

    「名流100」快閃鹿港車聚，在天后宮廣場打卡。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/07 12:42

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕5、6年級生的把妹神車「名流100」，今天有近百位車友在彰化縣鹿港鎮進行快閃，還有遠自花蓮、台東車友前來。車友王介滄說，人生第一部機車就是「名流100」，後來專程再買同款車，就是要找回年輕的感覺。

    主辦活動的張高誠、劉建民表示，今天主要是「名流100」車聚，「名流100」是國內第1款自動排檔的速克達，加上搶眼的斜板設計，打開斜板最是超強的置物空間，迄今仍是許多人的最愛車款，今天車聚從鹿港風雨籃球場集合，再到天后宮、民俗館、文武廟、龍山寺、老街與玻璃廟快閃打開。

    車友王介滄從台東騎著「名流100」來到鹿港，花了1天多時間，騎了300多公里的路程，王介滄說，他現在騎的「名流100」後來再買的，全車弄到好，總計花了16萬元，比買新車還要貴，但他堅持要騎「名流100」，因為騎的是一種情懷，當騎上「名流100」，所有年輕的感覺都回來了。

    來自花蓮的車友周凱莉說，她對「名流100」情有獨鍾，還曾經騎著車齡30多年的「名流100」環島，完全沒有問題。

    鹿港小鎮今天出現「名流100」大軍快閃景點，也成為全場為吸睛的焦點，不少人都說，超級懷念「名流100」，3、40年要甩酷、要把妹，就是要靠這台神車。

    「名流100」最經典的就是斜板設計，可以放超多東西。（記者劉曉欣攝）

    「名流100」最經典的就是斜板設計，可以放超多東西。（記者劉曉欣攝）

    車友專程從花蓮騎著「名流100」來鹿港參加車聚。（記者劉曉欣攝）

    車友專程從花蓮騎著「名流100」來鹿港參加車聚。（記者劉曉欣攝）

