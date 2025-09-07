教育部推國際與雙語教育 30名中小學教師教赴澳洲入校培力

台灣老師於World Café與澳洲老師共備交流，並和澳洲學生進行課堂互動。（教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部持續推動「跨境＋在地」雙軌國際教育策略，選派30位國中小教師遠赴澳洲昆士蘭州，用所學跨文化知能觀察他國教育現場，轉化為具體可實踐之教案，發展具有台灣在地特色的國際教育方案，以促進本土國際教育的落地與擴散。

國教署委託成功大學辦理「114年選送中小學國際教育教師出國入班培力計畫」，前往布里斯本州立中學、曼斯費爾中學及米爾頓小學等，安排駐校觀議課與協作教學，亦前往Tallebudgera戶外環境教育中心參與海洋教育課程，並於昆士蘭大學參加主題式創新教學工作坊，探索設計思考與跨域學習策略，為期14天。

各校安排 Teacher Buddy 制度，每2位台灣教師配對1位當地教師進行深度交流，強化學科教學理解與多元文化對話。此外，每日皆安排教學專業發展課程，聚焦課程設計、教學策略與教育理念之交流。教師們亦於各校舉辦 World Café 形式之教學發表，設計15組融合台灣文化與全球議題的跨文化教學主題，涵蓋永續、科技、文化、情緒教育等面向。

新北市立樟樹國際實創高中教師李蔚萱分享，見習讓她深刻體會澳洲如何透過問題導向與主題活動設計，引導學生主動學習與實踐公民責任。她返校後將推動跨國線上學伴計畫，讓台灣學生在課堂中也能拓展跨文化視野。

新竹市培英國中教師黃依婷則以表示，「當我們願意移動、觀察、傾聽與理解，國際教育的真正意涵才會逐漸在我們心中具體起來」，盼自己能帶領更多文化弱勢的孩子走出台灣，實踐教育的公平與全球參與。

國教署主秘張永傑表示，去年透過觀課與文化交流，互相啟發；今年，更進一步合作備課、示範教學，許多老師認為有助教學與跨文化溝通上的成長。盼未來雙方長期合作，包括建立教師社群、共同開發課程等。

