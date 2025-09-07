花蓮文旦首上架美商沃爾瑪 打入中國零售市場

花蓮瑞穗素有「文旦故鄉」美譽，今年更首度打入美商沃爾瑪位在中國的零售商場，花蓮縣農會、縣府今舉行出口封櫃啟運活動。（記者王錦義攝）

2025/09/07 12:27

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮瑞穗素有「文旦故鄉」美譽，以果肉有Q度、甜中帶酸聞名，去年出口中國、新加坡、香港等地約500多公噸，今年更首度打入美商沃爾瑪位在中國的零售商場，花蓮縣農會、縣府今天舉行出口封櫃啟運活動，期許未來持續整合資源，拓展更多海外通路，打造「花蓮文旦」成為國際級農業精品，帶動農民收益與地方繁榮。

縣府農業處長陳淑雯說，花蓮是台灣文旦柚重要產地，今年產量相當穩定、品質優良，從9月起一連在花蓮、台北等地舉行產品行銷推廣會，希望讓農友們的農產可以行銷到國內外，也跟縣內15家伙伴們一起作文旦柚創新商品開發，歡迎民眾除了支持鮮果，也支持加工農產品、烘焙品、清潔用品等，讓花蓮文旦柚的故事一起進入大家的日常生活當中。

縣農會總幹事吳昆儒說，去年花蓮縣各農友、農會等加計出口約500多公噸、70多個大貨櫃，今年預估將可以突破700多公噸、100多個大貨櫃，今天開始陸續啟運首波35個大貨櫃，今年也首度在貿易商的努力下，直接出到沃爾瑪、山姆會員等大型零售商，以中國的高端消費者為目標，無論在品質跟包裝上都重新要求，希望跟縣政府來打造花蓮文旦柚的品牌。

縣府指出，在農糧署、地方政府及農會的努力下，2024年台灣文旦出口總量已恢復至2036公噸，其中香港市場976公噸、中國大陸519公噸全數來自花蓮。這些成果充分展現花蓮文旦在國際市場的競爭力與品質優勢。本年度花蓮縣文旦柚外銷數量仍在統計中，因部分農民會直接與貿易公司洽談，實際數字可能有所變動。但依據目前掌握的情況，預估今年外銷量將超過100個40呎貨櫃，比去年成績更為亮眼，今年預估成長1倍。

縣長徐榛蔚致詞說，花蓮得天獨厚的自然環境與嚴謹的栽培管理，使文旦果形端正、果肉細緻多汁、香氣濃郁，長年深受消費者喜愛。今年縣府結合地方農會、在地業者及全台零售通路，自8月底起展開一系列推廣行動，透過展售、市集與農遊體驗，其中文旦柚出口不僅是農業成果的展現，更代表花蓮產業升級與國際接軌的重要一步。

花蓮瑞穗素有「文旦故鄉」美譽，今年更首度打入美商沃爾瑪位在中國的零售商場，花蓮縣農會、縣府今舉行出口封櫃啟運活動。（記者王錦義攝）

