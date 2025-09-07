罕見海霧現象！ 高雄旗津海上水氣 伴隨強陣風吹進陸地

高雄旗津昨出現罕見海霧現象。（擷取自Threads上sushi_old_daddy貼文）

2025/09/07 12:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市旗津昨天午後風起雲湧，海上水氣伴隨強陣風吹進陸地，形成俗稱海霧或浪霧現象，地方驚呼難得一見奇景；氣象署今天認證是罕見現象，俗稱海霧或浪霧，遇到要碰運氣，不是常見的事。

高雄有民眾昨天中元節到旗津普度後，轉往旗津大街閒逛，赫見海上陣風把海水打成霧，吹到旗津大街上，經詢問在地攤商也稱是難得一見奇景。

民眾拍下影片於Threads上PO文，吸引20萬人次瀏覽，網友驚呼這麼大是難得一見、大自然真的很神奇！還有網友稱一度以為下雨、失火、煙霧，去趟海邊才知道原因。

氣象署表示，高雄外海昨天下午到傍晚有明顯對流發展，旗津剛好沒有下到雨，沒有感受到強降雨系統在附近，但是間接將強對流產品，包括強陣風、水氣結合在一起，水氣伴隨強陣風傳遞到旗津陸地上，造成能見度較差現象。

氣象署指出，能見度差現象不會持續太久，主要是昨天有較強陣風，從海邊往陸地吹，才會有像沙塵暴類似傳遞感覺，也不像午後熱對流，看到能見度差，很快就會下雨，更與800公里遠的塔巴颱風沒有關係。

什麼情況下才會產生？氣象署表示，海面上有強對流發展，但要配合水氣及風向才會產生，風向是指要有強陣風從海上吹進陸地，遇到要碰運氣，不是常見的事。

