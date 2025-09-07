為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市再生家具特賣會 逾千件商品好物撿便宜

    徐世勲化身拍賣官熱情介紹二手家具，民眾積極喊價，場內的叫賣聲與歡呼聲此起彼落。（記者蔡愷恆攝）

    徐世勲化身拍賣官熱情介紹二手家具，民眾積極喊價，場內的叫賣聲與歡呼聲此起彼落。（記者蔡愷恆攝）

    2025/09/07 12:18

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局今在內湖再生家具展示場舉辦「再生家具特賣會」，首度結合無痕餐車市集登場。現場有逾千件經整修後的再生家具與二手腳踏車供民眾競標選購，場內還有環保局資源回收隊師父打造的永續循環Bar，讓民眾在逛家具時還可以享用沁涼飲品。環保局長徐世勳呼籲民眾共同參與台北再生文化。

    環保局長徐世勲說，蔣市長數月前去巴黎氣候協定10週年活動時，也特別分享台北再生文化。他提到，這次拍賣會，除了學生優惠，持學生證就有限量折扣，還有餐車進駐，民眾若是帶環保餐盒到現場，購買食物還可以折抵50元，另外，環保局也與草山市集合作，邀請孩子擔任小老闆，販售家中閒置的二手玩具。徐世勳邀請台北市民共同參與拍賣市集，一起保護這片土地。

    徐世勲化身拍賣官熱情介紹二手家具，鼓舞民眾，炒熱氣氛。現場拍賣氣氛熱絡，五〇年代的檜木書桌從底價3000元，到最後以1萬5000元得標；而文青TOKYOBIKE單車，在台北文青店家租借一次就要1000元，則由一位伯伯以6000元得標。民眾積極喊價，場內的叫賣聲與歡呼聲此起彼落。

    環保局呼籲，民眾可以把握時刻前往現場，選購再生家具，共同實踐舊物再生、綠色消費理念。

    場內也有二手書專區，有許多孩子在裡面閱讀。（記者蔡愷恆攝）

    場內也有二手書專區，有許多孩子在裡面閱讀。（記者蔡愷恆攝）

    環保局也與草山市集合作，邀請孩子擔任小老闆，販售家中閒置的二手玩具。（記者蔡愷恆攝）

    環保局也與草山市集合作，邀請孩子擔任小老闆，販售家中閒置的二手玩具。（記者蔡愷恆攝）

    文青TOKYOBIKE單車，在台北文青店家租借一次就要1000元，則由一位伯伯（中）以6000元得標。（記者蔡愷恆攝）

    文青TOKYOBIKE單車，在台北文青店家租借一次就要1000元，則由一位伯伯（中）以6000元得標。（記者蔡愷恆攝）

    環保局也與草山市集合作，邀請孩子擔任小老闆，販售家中閒置的二手玩具。（記者蔡愷恆攝）

    環保局也與草山市集合作，邀請孩子擔任小老闆，販售家中閒置的二手玩具。（記者蔡愷恆攝）

