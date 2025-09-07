高雄成最胖城市原因眾說紛紜 她指與「空污暴露程度」有關

高雄每到秋冬，空氣品質經常紫爆，85大樓陷於霧霾中。（資料照）

2025/09/07 11:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據雜誌的肥胖城市調查，去年高雄BMI過重或肥胖人口比例高達41.3%，是六都最胖；減重30公斤的高市議員鄭孟洳分析，肥胖原因很多，包括職業、生活型態、機車與地方美食等；家庭醫學專科醫師王姿允則提出另類看法，認為與「空氣污染的暴露程度」有關，也就是「吸空氣也會胖!」

「康健雜誌」進行永續健康城市大調查，近日結果出爐，2024年高雄肥胖率是六都唯一比例正成長的城市，BMI過重或肥胖人口比例高達41.3%，平均每5個人，就有2個人過重，成為六都「最胖」。

減重30公斤的高市議員鄭孟洳曾於日前質詢指出，高雄肥胖率在六都排名第一，38個行政區有24區的BMI超標，其中桃源62.9%、那瑪夏57.3%，她分析肥胖原因很多，包括職業、生活型態、機車與地方美食等，憂心肥胖問題不只會影響市民個人健康、也牽涉城市發展，市府應該正視。

高雄市長陳其邁也表示「高雄身為BMI最高的城市，不是光彩的事」，將責成衛生局擬定促進健康相關計畫。

陳姓民眾則認為，除了夜市的美食與手搖飲，是導致肥胖的原因，高雄人喜歡騎歐兜邁，運動量太少也是原因。

不過，家庭醫學專科醫師王姿允於臉書粉專提出另類看法，她認為與「空氣污染的暴露程度」有關，「空氣污染」與「肥胖」之間的關聯性，近10多年來在流行病學與基礎研究中都逐漸被提出，藉由健檢資料與 PM2.5、NO2等暴露資料，發現長期空氣污染暴露與代謝症候群的高度關聯性。

王姿允指出，高雄在PM2.5年均濃度、紅色警戒天數的數據，都在全國前三名，且整體機車使用率超過60%，是五都之中最高，「空汙是數據看得到的最糟前三名，又是暴露增加的狀況，先不管美食如何，就已經是一個肥胖的確認危險因子了!」

網友則紛紛吃驚說:「這就是傳說中的吸空氣也會胖!」、「原來空污也會間接影響肥胖」；但也有網友認為「這不是科學論證，兩者關聯性還有待確認」。

