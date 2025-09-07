6年1.3億！竹縣將逐步汰換國中小課桌椅 首波8月啟動

新竹縣首波國中小課桌椅汰換，從今年8月啟動，預計10月中完成1萬多套的更新。（取自竹縣府官網）

2025/09/07 11:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了讓中小學生上課時能有更符合人體工學的舒適椅子好好坐著學習，新竹縣從今年起，將花1.3億元、分6年全面汰換縣內100多所國中小共5萬多套的老舊課桌椅。首波就從本學期、8月展開，針對國小6年級到國中9年級，共1萬3085套優先汰換，預計將花費2547多萬元，10月中之前就可望完成。

縣府教育局長楊郡慈說，傳統課桌椅高度統一，無法隨著學生的成長而調整，以致每個學期都要搬動調換，新換的可調式課桌椅共有7段式的調整模式，學生可隨個人差異自行調整，從兒童到青少年都一套走遍各教室，整體設計也更符合人體工學，坐起來相對舒服，這讓學生們能更好好地專心學習。

新的課桌椅桌板，採原木基材和合成樹脂熱固化一體成形，耐髒汙還防焰，表面硬度達國際標準，長久使用不易變形，椅背和抽屜則耐壓、抗衝擊而更加穩固。

至於桌面高度可依個人需求調整，讓學生有專屬VIP座位感，桌子四周有掛鉤，可掛餐袋或抹布；椅子下方的可收納水壺、衛生紙等。抽屜也能放多本課本跟文具，圓滑設計的桌角，貼心避免同學課後打鬧間不小心的撞傷。

被汰換後還堪用的課桌椅，會被優先存放到校內其他教學空間使用，其餘依規辦理報廢之外，也將媒合提供給有需求的縣內公益團體，或透過課程推動課桌椅美化再生，讓學生從中學習修復、改造、再造的創意和技巧，使老舊課桌椅也有機會改頭換面重生。

新竹縣從今年開始要分6年投入1.3億元全面汰換境內國中小的課桌椅。（取自竹縣府官網）

新竹縣新更換的可調式課桌椅，桌子外部設有掛鉤，便利學生使用。（取自竹縣府官網）

