台南做工行善團助修風災屋 第26戶完工

台南做工行善團投入丹娜絲災戶修繕工作，西港區大塭寮受災戶今日完工，台南市長夫人劉育菁慰問災戶。（記者王涵平攝）

2025/09/07 11:22

〔記者王涵平／台南報導〕台南做工行善團投入丹娜絲災戶修繕工作，西港區大塭寮受災戶今日油漆粉刷後全部完工，為做工行善團的第307修繕戶，也是風災重建的第26戶。

做工行善團今分四路分別前往西港區兩戶及後壁區一戶進行修繕，同時前往官田區二手家具倉庫搬運家具，做工行善團與民政局、區公所針對颱風受災弱勢家庭媒合修繕39戶，截至今日完成26戶，台南市長夫人劉育菁及副市長葉澤山先後帶餐點、飲品，到西港區關懷受災戶及修繕志工，葉澤山也贈送晴天坊弱勢婦女手繡涼被給案家，另贈送夏日音樂節-將軍吼VIP搖滾區貴賓證給志工，勞動部資源及穎欣公司捐贈護目鏡、防護眼鏡、N95口罩等防護具，由葉澤山分送志工。

西港區大塭寮蘇姓案主一家5口因屋頂全毀，被迫暫時寄居鄰居家，蘇女士與丈夫打零工維持家計，並需照顧兩名年幼子女與體衰長者，做工行善團自8月15日起展開協助，案主憶起丹娜絲颱風侵襲當晚狂風暴雨中屋頂被掀飛，至今仍心有餘悸，今日心懷感激地表示，做工行善團就像及時出現的希望，在滿目瘡痍的絕望中看見光亮，團隊進場施工的第一天清晨3點就早早起床準備迎接，滿心期待家的重生。

台南做工行善團完成第307修繕戶，也是丹娜絲風災重建的第26戶。（記者王涵平攝）

台南做工行善團投入丹娜絲災戶修繕工作，西港區大塭寮受災戶今日完工，各界致贈愛心物資。（南市勞工局提供）

