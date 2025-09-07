為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨木舟澎湖繞島進入航道引爭議 促相關單位訂遊戲規則

    澎管處公告獨木舟開放範圍，都以岸際活動為主。（記者劉禹慶攝）

    澎管處公告獨木舟開放範圍，都以岸際活動為主。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/07 11:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣獨木舟推廣協會在澎湖舉行連續2日繞島行程，傳出部分水域與漁船航道區重疊，引發船長向媒體檢舉。協會表示，航線規劃經過專業判斷，並未進入主要航道區，僅在外緣划行，途中雖遇到少數漁船，但都保持安全距離。針對雙方認知差異，相關單位還是應盡速制訂遊戲規則，保障漁船及獨木舟玩家安全。

    依據澎管處水域遊憩地圖及相關資料，下列馬公市觀音亭遊憩區海灘、嵵裡沙灘、（山水海灘）；白沙鄉吉貝後山貝殼沙海灘、吉貝沙尾海灘、赤崁海灘、後寮海灘；西嶼鄉:橫礁海灘、小門海灘（即小門嶼活動起點區）；湖西鄉龍門海灘、林投沙灘、隘門海灘。另外「目斗嶼海域、隘門海域、小門海域、山水海域、吉貝沙尾地區、嵵裡沙灘、望安綠蠣龜棲地等海域，公告為水域遊憩活動（獨木舟等）開放範圍。

    此次台灣獨木舟推廣協會行程，先從中屯風車海域出發，從白沙鄉跨海域抵達西嶼鄉，

    再從西嶼鄉遊憩區繞行漁翁島燈塔，抵達外垵漁港、內垵漁港，最終經過赤馬海龍營區，才能抵達牛心灣，沿途經過各個海域、港口、軍營等地，才會引發漁船搶道爭議。

    雖然政府推動「向海致敬」政策，小型船舶如橡皮艇、獨木舟、SUP等已無需辦理港口報關，即可由岸際出海從事遊憩活動，但仍需遵守各地水域活動規範。航港局浮具登錄系統與出海許可無關聯性，並非有登錄即可出海，浮具仍需依海巡署規定辦理報備，所以途中才會有安檢所人員不斷查詢。

    獨木舟在航道區邊緣划行，漁船過往的湧浪都可能造成威脅。（圖由船長提供）

    獨木舟在航道區邊緣划行，漁船過往的湧浪都可能造成威脅。（圖由船長提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播