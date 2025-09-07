獨木舟澎湖繞島進入航道引爭議 促相關單位訂遊戲規則

澎管處公告獨木舟開放範圍，都以岸際活動為主。（記者劉禹慶攝）

2025/09/07 11:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣獨木舟推廣協會在澎湖舉行連續2日繞島行程，傳出部分水域與漁船航道區重疊，引發船長向媒體檢舉。協會表示，航線規劃經過專業判斷，並未進入主要航道區，僅在外緣划行，途中雖遇到少數漁船，但都保持安全距離。針對雙方認知差異，相關單位還是應盡速制訂遊戲規則，保障漁船及獨木舟玩家安全。

依據澎管處水域遊憩地圖及相關資料，下列馬公市觀音亭遊憩區海灘、嵵裡沙灘、（山水海灘）；白沙鄉吉貝後山貝殼沙海灘、吉貝沙尾海灘、赤崁海灘、後寮海灘；西嶼鄉:橫礁海灘、小門海灘（即小門嶼活動起點區）；湖西鄉龍門海灘、林投沙灘、隘門海灘。另外「目斗嶼海域、隘門海域、小門海域、山水海域、吉貝沙尾地區、嵵裡沙灘、望安綠蠣龜棲地等海域，公告為水域遊憩活動（獨木舟等）開放範圍。

此次台灣獨木舟推廣協會行程，先從中屯風車海域出發，從白沙鄉跨海域抵達西嶼鄉，

再從西嶼鄉遊憩區繞行漁翁島燈塔，抵達外垵漁港、內垵漁港，最終經過赤馬海龍營區，才能抵達牛心灣，沿途經過各個海域、港口、軍營等地，才會引發漁船搶道爭議。

雖然政府推動「向海致敬」政策，小型船舶如橡皮艇、獨木舟、SUP等已無需辦理港口報關，即可由岸際出海從事遊憩活動，但仍需遵守各地水域活動規範。航港局浮具登錄系統與出海許可無關聯性，並非有登錄即可出海，浮具仍需依海巡署規定辦理報備，所以途中才會有安檢所人員不斷查詢。

獨木舟在航道區邊緣划行，漁船過往的湧浪都可能造成威脅。（圖由船長提供）

