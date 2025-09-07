為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不滿遭抹黑炸魚 東北角漁船拉布條抗議

    船上懸掛著航道潛水、後果自負等標語。（圖由民眾提供）

    船上懸掛著航道潛水、後果自負等標語。（圖由民眾提供）

    2025/09/07 11:16

    〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕近期東北角一帶海域傳出疑似有漁民於龍洞灣炸魚情形，引發當地漁民不滿，認為遭在地潛水業者污衊，另也不滿東北角宜蘭海岸國家風景區管理處，無妥善管理造成漁民及遊客對立。因此今日上午決定將抗議布條懸掛至船身，由龍洞漁港出港至龍洞灣海域進行抗議，表達不滿。警方與海巡人員擔心發生衝突，也派員全程警戒中。

    在地船長李士和號召當地漁民朋友今日上午10時許至下午2時許，針對傳出漁民炸魚行為表達不滿，認為主管機關（東北角宜蘭海岸國家風景區管理處及新北市政府漁業及漁港事業管理處），應主動說明後續水域遊憩相關規範措施，而非所作為，此次號召十多艘漁船及30多位漁民開船前往龍洞灣海域抗議。

    在地的李姓船長無奈的表示，不能看到有魚的屍體就說是當地漁民炸魚，大家都感到非常的冤枉，遭到抹黑。

    新北市瑞芳警分局及海巡人員，擔心現場會發生衝突，也派員全程警戒，所幸目前未傳出衝突事件。

    貢寮漁會理事、東波101船長李天生掛著抗議布條，將船開往龍洞灣海域，警方也在場警戒避免發生衝突。（記者吳昇儒翻攝）

    貢寮漁會理事、東波101船長李天生掛著抗議布條，將船開往龍洞灣海域，警方也在場警戒避免發生衝突。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播