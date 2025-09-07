今明午後大雷雨！ 本週高溫飆36度 年度大潮至週四

中央氣象署預報，今天（7日）各地高溫31至34度。（中央氣象署提供）

2025/09/07 11:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕今明（7、8日）兩天午後雷陣雨旺盛！中央氣象署預報，今天無雨時感到悶熱；週二（9日）起天氣轉穩，局部地區可能達36度。今天至週四適逢年度大潮，中南部及花蓮沿海留意海水倒灌及積淹水。

預報員張峻堯表示，受南方雲系北移影響，今明兩天雲量偏多。今天午後對流顯著，午後雷陣雨旺盛，各地都有局部大雨機會，特別是台中以北平地、中部以北山區慎防局部豪雨。

週二開始水氣漸減。張峻堯指出，週二還有局部大雨，但整體水氣逐漸減少至週六，午後西半部地區、東半部山區有雷陣雨，花東及恆春半島有不定時短暫陣雨。

溫度方面，張峻堯說明，今天無雨時感受悶熱，各地高溫達31至34度，週二之後天氣轉趨穩定，各地高溫進一步達32至35度，局部地區可能達36度。

張峻堯提醒，今天至週四（11日）適逢年度大潮，彰化至嘉義、花蓮沿海是容易發生區域，可能出現排水不易情況，沿海低窪區域注意海水倒灌、局部積淹水情況。

明天凌晨月全食，張峻堯表示，受南方雲系北移影響，台灣雲量相對偏多，在雲縫中賞月機會較大，要明顯看到全部要碰碰運氣。

至於塔巴颱風，張峻堯指出，目前南海及菲律賓東部海面皆屬大低壓帶環境，據上午8時資訊，颱風中心距離鵝鑾鼻西南西方約800公里，持續朝北北西方向移動，明天有機會登陸中國廣東，未直接影響台灣天氣。

中央氣象署未來一週天氣預測。（中央氣象署提供）

