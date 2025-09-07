為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗青年歌唱大賽熱力開唱 展現多元音樂魅力

    苗栗市歌唱比賽，搖滾組比賽，熱力四射，競爭激烈。（記者張勳騰攝）

    苗栗市歌唱比賽，搖滾組比賽，熱力四射，競爭激烈。（記者張勳騰攝）

    2025/09/07 10:58

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕由苗栗市公所主辦的「苗栗市青年歌唱大賽」，今（7）日在苗栗縣政府文化觀光局中正堂開唱，吸引來自全國16至35歲的40組優秀青年站上舞台，搖滾組熱力四射，每位參賽者都賣力演出，競爭激烈；這次比賽除希望成為選手夢想起飛的舞台，並設立「客語加分」機制，鼓勵參賽者運用客語演唱，讓舞台成為文化傳承的橋梁。

    苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍與苗栗市長余文忠、地區議員等人也到場為選手加油打氣，鍾東錦並高唱拿手歌曲「一剪梅」，揭開比賽序幕；鍾表示，藉由歌唱比賽，讓參賽者站上舞台有更多經驗及歷練，明年比賽，縣府將贊助炒米粉，吸引更多鄉親來聽歌。

    苗栗市公所指出，今年比賽以「聲動苗栗 樂響客庄 苗栗HIGH歌祭」為主題，規劃「歌唱組」及「搖滾組」2大組別，並特別設立「客語加分」機制，鼓勵參賽者運用客語演唱，藉由歌唱舞台，傳承客家文化。

    比賽依音準技巧、台風、曲目詮釋與整體印象進行評分，其中「青春金嗓獎」取3名得主各獲獎金8000元與獎盃1座；而搖滾組獲得「搖滾霸主獎」的3組隊伍，各獲10000元。還有其他多項獎項，總獎金逾新台幣12萬元，期望激勵更多青年勇敢逐夢。

    除了現場頒發獎金與獎盃外，另有「網路人氣獎」將於賽後在苗栗市公所官方臉書進行票選，邀請大家踴躍為喜歡的選手按讚投票，支持心目中的最佳表演，為選手加油打氣。

    苗栗縣長鍾東錦高唱拿手歌曲「一剪梅」，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長鍾東錦高唱拿手歌曲「一剪梅」，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播