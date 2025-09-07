中央年底釋出婚育宅 新北530戶最多

內政部「青年婚育租屋協助專案」政策。（取自內政部國土管理署網站）

2025/09/07 10:38

〔記者黃政嘉／新北報導〕內政部明年將正式開辦「青年婚育租屋協助專案」，鼓勵年輕人敢婚、願生，其中在中央興辦社會住宅匡列20%房源，保障新婚及育兒家庭優先入住方面，今年年底前將釋出1000戶婚育宅，其中以新北市530戶為最多，讓育有學齡前幼兒的家庭，最長可住12年，房仲業者認為，若婚育宅能遍及各縣市，並增加供給量體，受惠的人將可以更多。

內政部國土管理署說明，目前透過都更分回、中央興建完工第2、3季招租的3033戶社會住宅及林口世大運社宅空餘戶的調配，於今年底前將釋出1千餘戶婚育宅，其中，婚育社宅區位分布於台北市23戶、新北市530戶、桃園市66戶、台南市121戶及高雄市282戶，陸續由國家住都中心辦理後續招租。

請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今表示，婚育宅相關的補助，針對申請的條件、補助額度計算方式，跟試用的優惠期限都放寬了，說明政府就是希望新婚夫妻有感，也立即解決小家庭的居住困擾，不過，相對起來所提供的婚育宅空間還是相對少數，若能遍及全台各縣市，並增加供給量體，受惠的人將更多。

內政部指出，今年底前將釋出1000戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶，以確保居住穩定性，並滿足孩童成長與就學需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法