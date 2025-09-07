士林捷運站TOD施工長期封閉2號出入口 預計12月恢復動線

配合士林捷運站TOD大樓（見圖）興建工程，二號出口部分封閉。（記者董冠怡攝）

2025/09/07 10:31

〔記者董冠怡／台北報導〕士林捷運站TOD大樓興建工程正在進行中，二號出口鐵門拉下，民眾須從臨時出入口繞道而行。議員張斯綱表示，士林站為重要轉乘樞紐，鄰近士林夜市、基河路人潮熱區，原訂2023年8月竣工移交，但因工程進度調整，將展延至2028年，二號出口從2021年3月起封閉至今，造成不便居民抱怨連連，應檢討開放動線可行性。對此，台北捷運公司、交通局回應，預計今年12月完工2號出口工程。

「捷運士林站TOD（大眾運輸導向型發展）轉乘設施空間活化及多元服務建置案統包工程」2020年5月決標、2021年3月起封閉二號出口通行空間，表定2023年8月竣工移交。記者實地走訪現場，圍籬外張貼的工地布告欄上寫著，施工期間為2020年5月5日至2028年2月22日，其中2028年2月22日以人工作業黏貼覆蓋。

不過，張斯綱指出，最新資料顯示，工程將展延至2028年2月22日完工，延宕4年半，且整體施工期間恐長達7年，要求市府單位評估以安全無虞為前提，研議適度調整封閉區域，或是階段性開放部分通行空間，減少通勤族、觀光客與在地居民持續不便。

台北捷運公司、交通局回應，此案預計興建20層樓的旅館、商場等多功能使用大樓，總樓地板面積約1萬坪，並依計畫推動，後續配合目前施工進度，逐步退縮施工圍設，現正進行地坪及景觀工程，規劃今年12月完成2號出口工程，恢復原有動線；另說，依契約規定辦理工期展延，如天候等不可歸責廠商因素，2028年2月22日是建照有效日期、非竣工日期，完工後可提升運輸、生活、休閒功能與價值。

