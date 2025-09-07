1袋龍眼傳遞1分愛心 金門家扶義賣龍眼將啟動   

金門家扶中心家友會會長陳向鑫（左）與志工合力採摘新鮮龍眼，準備義賣活動。（圖由金門家扶中心提供）

2025/09/07 10:19

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所（金門家扶中心）表示，將於今天下午1點至5點在家扶中心門口舉辦龍眼義賣活動，1斤（500公克）30元，4斤100元。

金門家扶中心主任洪依帆說，感謝金寧鄉中堡鄉親楊誠玉、楊忠樂父子，無償提供自家栽種超過50年的龍眼樹所結的甜美果實，更感謝金門家扶中心家友會會長陳向鑫居中牽線。

洪依帆等一行人，為使義賣順利，昨、今2天與陳向鑫、扶幼委員翁文奧、展愛隊志工等人前往中堡採收龍眼，再由家扶溫媽媽志工隊分裝整理。

由於龍眼樹高大，人工採摘要靠梯子，加上連日的高溫炎熱，過程辛苦，所幸在志工們熱情響應下，現場戰鬥力十足。

金門多年前推動「果化」，在各地遍植果樹，容易栽種的龍眼成為主角，適逢收成季節，路邊常可見龍眼結實累累，教人垂涎；2位曾任金門縣農試所所長的前縣府秘書長陳世保、現任縣府參議李廣榮一致指出，金門龍眼今年正逢2年結果的第2年，且雨水供應充足，正是龍眼盛產又好吃的時節。

洪依帆說，由於數量有限，也歡迎鄉親電話（082）326139或家扶中心臉書粉絲專頁預訂，一起響應義賣行動，用1袋龍眼、傳遞1分愛心。

龍眼樹高大，金門家扶中心志工利用梯子合力採摘龍眼。（圖由金門家扶中心提供）

