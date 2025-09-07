為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    1袋龍眼傳遞1分愛心 金門家扶義賣龍眼將啟動   

    金門家扶中心家友會會長陳向鑫（左）與志工合力採摘新鮮龍眼，準備義賣活動。（圖由金門家扶中心提供）

    金門家扶中心家友會會長陳向鑫（左）與志工合力採摘新鮮龍眼，準備義賣活動。（圖由金門家扶中心提供）

    2025/09/07 10:19

    〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所（金門家扶中心）表示，將於今天下午1點至5點在家扶中心門口舉辦龍眼義賣活動，1斤（500公克）30元，4斤100元。

    金門家扶中心主任洪依帆說，感謝金寧鄉中堡鄉親楊誠玉、楊忠樂父子，無償提供自家栽種超過50年的龍眼樹所結的甜美果實，更感謝金門家扶中心家友會會長陳向鑫居中牽線。

    洪依帆等一行人，為使義賣順利，昨、今2天與陳向鑫、扶幼委員翁文奧、展愛隊志工等人前往中堡採收龍眼，再由家扶溫媽媽志工隊分裝整理。

    由於龍眼樹高大，人工採摘要靠梯子，加上連日的高溫炎熱，過程辛苦，所幸在志工們熱情響應下，現場戰鬥力十足。

    金門多年前推動「果化」，在各地遍植果樹，容易栽種的龍眼成為主角，適逢收成季節，路邊常可見龍眼結實累累，教人垂涎；2位曾任金門縣農試所所長的前縣府秘書長陳世保、現任縣府參議李廣榮一致指出，金門龍眼今年正逢2年結果的第2年，且雨水供應充足，正是龍眼盛產又好吃的時節。

    洪依帆說，由於數量有限，也歡迎鄉親電話（082）326139或家扶中心臉書粉絲專頁預訂，一起響應義賣行動，用1袋龍眼、傳遞1分愛心。

    龍眼樹高大，金門家扶中心志工利用梯子合力採摘龍眼。（圖由金門家扶中心提供）

    龍眼樹高大，金門家扶中心志工利用梯子合力採摘龍眼。（圖由金門家扶中心提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播