神明愛心降落！台南玄良亭70萬普度物資 濟助8弱勢團體

台南市區大寮玄良亭撙節逾70萬元的中元普度物資捐助台南、高雄8個公益、弱勢團體。（記者王俊忠攝）

2025/09/07 10:14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區主祀九天玄女與觀音佛祖的大寮玄良亭，每年依神明諭示布施行善，今年農曆7月的中元普度、祭拜四方好兄弟，廟方將撙節下來價值逾70萬元的2千多包白米及麵條、罐頭、食用油與餅乾等日用食品物資，於今天分配捐助給台南與高雄地區8個公益、弱勢團體。南市民政局副局長吳明熙代表市府感謝廟方善行義舉。

此次接受捐助的8個團體，有台南地方法院觀護協會關懷對象、南區文南里社區低收入戶、心德慈化教養院、永靜教養院、康寧教養院、南市博愛老幼協會、高雄市茄萣區崇愛老幼協會、豐德教養院。

位於南市中西區的玄良亭主委陳秀里表示，14年前，她接下玄良亭主委後，以其過去在獅子會服務宗旨的人溺己溺、樂於助人理念，推廣到該廟來；玄良亭有管委會、觀音會與轎班會，祀奉的神明也會諭示廟方執事與信眾多布施行善，每年農曆2月19日佛祖壽誕，捐善款給瑞復益智中心、南台南家扶中心與創世基金會等弱勢、公益團體。

農曆7月中元普度時，同樣捐助生活物資給弱勢團體；農曆8月6日另位主祀的楊府太師生日，會頒發獎學金給地方念小學到大學的成績優秀學生，平均有上百位學生獲獎，每次發出的獎學金有10多萬元；農曆9月13日九天玄女壽誕，也會頒發獎助學金給家扶的孩子們。

陳秀里並說，玄良亭主祀的觀音佛祖、九天玄女與楊府太師相當靈驗，她擔任該廟14年主委以來，接觸許多遇到疑難雜症的信眾，有人為車禍發出病危通知的重度傷患來求神問卜、也有難孕婦女來求神明賜子，有的求後不久就懷孕生子，她吃過好幾次滿月油飯了；而被醫師宣告命危、請家屬預做準備的傷患也轉危為安，讓人嘖嘖稱奇，因此玄良亭總是香火鼎盛。

