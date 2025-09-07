舊棉被丟垃圾車要先剪小塊！台東人怒：太擾民

台東民眾在丟家中棉被之前，必須先剪到45公分以下。（記者黃明堂攝）

2025/09/07 10:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東焚化廠啟用以來，為符合進爐規範，民眾丟垃圾有了一些限制，例如丟家中舊棉被被要求要剪成長寬45公分以下，民眾納悶：「家裡的剪刀要如何剪棉被？」縣議員蔡玉玲自曝曾乖乖先剪後丟，結果剪到手痛起泡，這種規定太擾民。環保局長黃權煒表示，受限於焚化爐爐口大小，才會對進廠垃圾尺寸大小設限，環保局會再尋思改善之道。

不只棉被，很多民眾因修剪家中樹木，或颱風過後清理倒伏木，以前都直接往垃圾車丟即可，但近兩年被要求裁剪到60公分以下才能丟。一位民眾說，修剪已經手酸痛到不行，抱著丟垃圾車，被當場制止，還得抱回家，以鋸子再一一鋸短，對於這種規定，認為太不合理，但清潔隊員也很無奈，說進焚化廠時會被檢查，尺寸太大會被退運。

縣議員蔡玉玲說，焚化爐啟用燒垃圾之後，民眾要拿家中舊棉被往垃圾車丟，都會被制止，要求先剪成一塊一塊的，大小不能超過45公分，拿剪刀剪棉被要剪多久？包括她自己在內，很多民眾都剪到手起泡，環保局應設法解決這個不合理規定。

環保局長黃權煒說，清潔隊員收垃圾確實面對愈來愈多的挑戰，垃圾形形色色，但焚化爐入口尺寸有限制，如果不規範，會卡在入口。對於造成民怨，環保局會檢討有其兩全其美的改善之道。

