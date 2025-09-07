9/9新北板橋徵才活動 22廠商釋出550職缺、最高起薪70K

新北市就業服務處將於9月9日在板橋崑崙公園市民活動中心舉辦徵才活動，邀集22家廠商進駐，釋出超過550個職缺。（勞工局提供）

2025/09/07 10:12

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府就業服務處將於9月9日週二上午10時至下午2時，在板橋崑崙公園市民活動中心舉辦徵才活動，現場邀集22家廠商進駐，釋出超過550個職缺，其中客運駕駛最高起薪達70K，有就業、轉職、重返職場需求的市民可把握機會。

就服處表示，本次徵才活動廠商中，高薪職缺有大南汽車招募大巴駕駛起薪70K、中巴駕駛起薪50K，需具備職業大客車駕照；松川精密招募資深生產技術工程師，中興保全開出稽核管理師職缺，起薪皆達45K。

此外，活動廣邀多家友善職場企業，其中服務業佔比近5成，有居家美壹時代清潔、洋美環境維護、台灣斯巴克、家興居家、芸安居家、惠生活居家、天勤居家、搭把手等，同時邀請樹林在地製造業者，包括長庚國際能源、順昶塑膠、魔術食品及南亞電路板等，釋出逾250個工作機會，包含作業員、技術員及工程師等各類職缺。

就服處補充，活動現場提供專案計畫諮詢服務，針對中高齡人士推出「五五就業促進獎勵實施要點」，並提供「婦女再就業獎勵」等方案，同時設置履歷健診專區，協助求職者強化履歷內容與面試技巧，提高錄取機會。活動資訊可至「新北市人力網」查詢，或撥打免付費專線：0800-091-580。

