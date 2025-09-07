為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「星期六去斗六」動畫爆紅 雲縣趁勝追擊再推真人版MV

    今年初縣府推出「星期六去斗六」動畫MV獲熱烈回響，近日再推出真人版MV。（圖由雲林縣政府提供）

    今年初縣府推出「星期六去斗六」動畫MV獲熱烈回響，近日再推出真人版MV。（圖由雲林縣政府提供）

    2025/09/07 10:10

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府補助影像公司改編順口溜「猴子的一週」，製作「星期六去斗六」動畫MV，因歌曲、畫面融入許多雲林農特產品，加上洗腦旋律受到廣大迴響，縣府趁勝追擊，近日推出真人版舞蹈MV，由5位裝扮女高中生的街舞老師帶領大家一起跳進「雲林」。

    今年初雲林縣府YouTube頻道發出「星期六去斗六」影片，以輕快的旋律及畫面吸引觀眾目光，歌詞更有「花生、文旦、尪仔」等雲林當地特點，因洗腦的詞曲，令不少民眾驚嘆「很不一樣、很年輕活潑」，更有人表示，這首曲子真的很棒，想去雲林逛逛，目前點閱已有27萬人次觀看。

    縣府新聞處長陳其育表示，為促進縣內電影電視及文化觀光旅遊產業發展，辦理獎勵影視製作影視補助，貓草影像採動畫呈現，展現雲林獨特魅力，獲得熱烈迴響，勾起網友對雲林的好奇心，引發不少網友前來雲林觀光遊玩的行動力。

    陳其育表示，為加深大家對雲林在地人文景物印象，因此縣府推出真人MV舞蹈版，讓5位扮演高中女同學街舞老師藉在斗六柚子公園、虎尾雲林布袋戲館等地點實地取景，且舞蹈中帶入街舞元素，大家能從影片中認識雲林在地、也是是為迎接10月「2025年全國運動會在雲林」的暖身。

    今年初縣府推出「星期六去斗六」動畫MV，洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。（圖由雲林縣政府提供）

    今年初縣府推出「星期六去斗六」動畫MV，洗腦的旋律吸引不少民眾熱烈轉發。（圖由雲林縣政府提供）

