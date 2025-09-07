為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上帝的禮物！嘉義好美沙灘淘文蛤 日賺逾萬元

    嘉義縣好美沙灘各式各樣的挖蛤神器。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘各式各樣的挖蛤神器。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/07 10:09

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美沙灘6月初出現大量的小文蛤，不僅吸引眾多遊客前來摸文蛤兼戲水，還有專業的耙文蛤婦女團混在人群中「淘金」，據傳其中有個由6、7位婦人組成的耙文蛤團隊，有天合計耙到約2000台斤文蛤，盤商現場以每台斤60元收購，進帳12萬元，每個可分到約2萬元，成了上帝的禮物都市傳說。

    好美沙灘6月初突然出現大量的小文蛤，個體重量大約只有5、6公克，甚至更小，更令人嘖嘖稱奇的是，這些隨浪而來的小文蛤取之不盡，迄今已延續3個月，雖然數量比不上之前，但個體愈來愈大，大多在10公克以上，身價也跟著上升，小販兜售價每台斤在80-100元之間。

    由於好美沙灘野生文蛤取之不盡，價格又看俏，在上千位遊客中夾雜著數十位專業耙文蛤者，其中有個由6、7位婦人組成的耙文蛤團隊，更是箇中好手，據傳每個潮汐都是千斤起跳，曾經有天花了4、5個鐘頭一口氣耙到約2000台斤，當天的盤價為每台斤60元，每人入帳約2萬元，名副其實的淘金。

    由於好美沙灘野生文蛤湧現遠近馳名，吸引不少人前來「淘金」，這些非專業的耙文蛤者，紛紛上網訂購挖蛤工具「扒蛤蠣耙子」、「耙撈網」，這幾天好美沙灘出現各式各樣的挖蛤神器，大家一副「淘金」勢在必得態勢。

    好美志工呼籲「淘金」者共同維護環境整潔，帶走戰利品的同時也要記得把自己製造的垃圾帶走。

    嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘各式各樣的挖蛤方式。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘各式各樣的挖蛤方式。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘的文蛤個體愈來愈大，還有風螺等戰利品。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘的文蛤個體愈來愈大，還有風螺等戰利品。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘出現各式各樣的挖蛤神器。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘出現各式各樣的挖蛤神器。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘各種挖蛤方式。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣好美沙灘各種挖蛤方式。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播