上帝的禮物！嘉義好美沙灘淘文蛤 日賺逾萬元

嘉義縣好美沙灘各式各樣的挖蛤神器。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/07 10:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美沙灘6月初出現大量的小文蛤，不僅吸引眾多遊客前來摸文蛤兼戲水，還有專業的耙文蛤婦女團混在人群中「淘金」，據傳其中有個由6、7位婦人組成的耙文蛤團隊，有天合計耙到約2000台斤文蛤，盤商現場以每台斤60元收購，進帳12萬元，每個可分到約2萬元，成了上帝的禮物都市傳說。

好美沙灘6月初突然出現大量的小文蛤，個體重量大約只有5、6公克，甚至更小，更令人嘖嘖稱奇的是，這些隨浪而來的小文蛤取之不盡，迄今已延續3個月，雖然數量比不上之前，但個體愈來愈大，大多在10公克以上，身價也跟著上升，小販兜售價每台斤在80-100元之間。

請繼續往下閱讀...

由於好美沙灘野生文蛤取之不盡，價格又看俏，在上千位遊客中夾雜著數十位專業耙文蛤者，其中有個由6、7位婦人組成的耙文蛤團隊，更是箇中好手，據傳每個潮汐都是千斤起跳，曾經有天花了4、5個鐘頭一口氣耙到約2000台斤，當天的盤價為每台斤60元，每人入帳約2萬元，名副其實的淘金。

由於好美沙灘野生文蛤湧現遠近馳名，吸引不少人前來「淘金」，這些非專業的耙文蛤者，紛紛上網訂購挖蛤工具「扒蛤蠣耙子」、「耙撈網」，這幾天好美沙灘出現各式各樣的挖蛤神器，大家一副「淘金」勢在必得態勢。

好美志工呼籲「淘金」者共同維護環境整潔，帶走戰利品的同時也要記得把自己製造的垃圾帶走。

嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美沙灘各式各樣的挖蛤方式。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美沙灘挖蛤人潮。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美沙灘的文蛤個體愈來愈大，還有風螺等戰利品。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美沙灘出現各式各樣的挖蛤神器。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣好美沙灘各種挖蛤方式。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法