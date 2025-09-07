為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄農改場新品種 莫蘭迪色火鶴、斑葉龜背芋亮相屏東農業物產館

    高雄農改場育出的斑葉電信蘭。（記者葉永騫攝）

    高雄農改場育出的斑葉電信蘭。（記者葉永騫攝）

    2025/09/07 10:04

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業物產館正在展出農業育成及種植的成果，高雄區農業改良場也將近年育成的新品種高雄1~6號的火鶴、斑葉電信蘭（龜背芋）等花種展出，其中斑葉龜背芋是利用伽瑪射線處理、高雄6號火鶴則是呈現特殊的莫蘭迪色，都是台灣外銷相當受到歡迎的品種，民眾可以利用時間前往參觀。

    高農業改良場長羅正宗表示，電信蘭也就是俗稱的龜背芋，是一種常綠蔓性植物，為室內觀賞盆栽及庭園植物，一般都是綠色，高雄農改場利用伽瑪射線處理，培育出斑葉新品種，葉片的顏色會隨著成熟度及光度轉變為黃綠色到黃色，相當的特殊，在培育出來後外銷國外相當受到歡迎。

    火鶴也是台灣外銷的強項，高雄農改場從高雄1號開始培育，一直到高雄6號，有6種的品種，出現不同顏色的紅，而最新的高雄6號火鶴，又名「蒙娜麗莎」，呈現的是特別的莫蘭迪色系火鶴花，獨特、清新淡雅的色彩讓葉脈明顯可見，相當受到歡迎，在日本市場大受歡迎。

    這次農改場展出的花卉成果相當完整，各種花系都能看得到，展覽到10月19日截止，有興趣的民眾可以前往參觀。

    莫蘭迪色系火鶴花在日本相當受到歡迎。（記者葉永騫攝）

    莫蘭迪色系火鶴花在日本相當受到歡迎。（記者葉永騫攝）

    高雄農改場育出的各種顏色和品種的火鶴花。（記者葉永騫攝）

    高雄農改場育出的各種顏色和品種的火鶴花。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播