高雄農改場新品種 莫蘭迪色火鶴、斑葉龜背芋亮相屏東農業物產館

高雄農改場育出的斑葉電信蘭。（記者葉永騫攝）

2025/09/07 10:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農業物產館正在展出農業育成及種植的成果，高雄區農業改良場也將近年育成的新品種高雄1~6號的火鶴、斑葉電信蘭（龜背芋）等花種展出，其中斑葉龜背芋是利用伽瑪射線處理、高雄6號火鶴則是呈現特殊的莫蘭迪色，都是台灣外銷相當受到歡迎的品種，民眾可以利用時間前往參觀。

高農業改良場長羅正宗表示，電信蘭也就是俗稱的龜背芋，是一種常綠蔓性植物，為室內觀賞盆栽及庭園植物，一般都是綠色，高雄農改場利用伽瑪射線處理，培育出斑葉新品種，葉片的顏色會隨著成熟度及光度轉變為黃綠色到黃色，相當的特殊，在培育出來後外銷國外相當受到歡迎。

火鶴也是台灣外銷的強項，高雄農改場從高雄1號開始培育，一直到高雄6號，有6種的品種，出現不同顏色的紅，而最新的高雄6號火鶴，又名「蒙娜麗莎」，呈現的是特別的莫蘭迪色系火鶴花，獨特、清新淡雅的色彩讓葉脈明顯可見，相當受到歡迎，在日本市場大受歡迎。

這次農改場展出的花卉成果相當完整，各種花系都能看得到，展覽到10月19日截止，有興趣的民眾可以前往參觀。

莫蘭迪色系火鶴花在日本相當受到歡迎。（記者葉永騫攝）

高雄農改場育出的各種顏色和品種的火鶴花。（記者葉永騫攝）

