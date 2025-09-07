竹市電動機車加碼補助 還有名額！

竹市電動機車加碼補助還有名額！市府邀市民踴躍申請，加入綠色交通行列。（圖由市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今年挹注520萬元經費，擴大加碼補助「淘汰老舊機車換購電動機車」，二行程及車齡超過25年四行程的老舊機車專案，最高可領補助金2萬6500元。環保局表示，目前尚有名額，受理申請至補助經費用完為止。

為降低機車排放的廢氣污染，市府針對排放污染物濃度較高的二行程機車及車齡已達25年以上四行程機車，提供歷年最高額度補助金額，同時打造電動機車的友善環境，提供243處電動機車充、換電站，建構便利的使用環境，鼓勵市民加速淘汰污染排放量較高的老舊燃油機車。

環保局指出，凡是淘汰103年12月31日前出廠之老舊機車，且車輛於113年底前設籍竹市，並同時換購電動機車，即可申請中央及市府的加碼補助。市民朋友可依據老舊機車之二行程或四行程種類、車齡，換購「小型輕型、輕型、重型」三類電動機車，享有不同的補助方案。汰換二行程機車或車齡25年以上四行程機車可獲得補助1萬9600元至2萬6500元，汰換車齡10年至24年四行程機車可獲補助1萬5600元至2萬1500元；中低收入戶換購可獲補助2萬7600元至4萬1500元及充電費用6000元，合計可獲補助3萬3600元至4萬7500元。補助期限追溯至114年1月1日起適用。

環保局表示，為便利市民申請，轄內85家機車排氣檢驗站均可協助「汰舊換購電動機車加碼補助」送件。

