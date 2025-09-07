嘉市「零排放接送區」逾8成學校尚未設置 審計室糾正

嘉市民生國中放學時宣導「零排放接送區」措施，推動永續校園。（圖由嘉市政府提供）

2025/09/07 10:01

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕響應淨零排放，去年嘉義市為非6都第一個通過淨零排放永續管理自治條例的縣市，今年起實施，訂定全國首創「零排放接送區」，鼓勵家長以電動化或無碳化運具或徒步接送學童上下課。然而嘉市審計室指出，市府尚未研擬具體設置規範及宣傳方式，致逾8成中小學尚未設置「零排放接送區」，影響執行成效，應檢討改善，以提升家長配合意願，共同建構淨零排放永續校園。

市府表示，今年元月起，民生國中、精忠國小率先設立「零排放接送區」，垂楊國小也跟進，各國中小將陸續設置零排放接送區，已編列預算支應每校5萬元設置經費，將召開「零排放接送區設置說明會」說明基本設置要求，加強與學校溝通，以落實政策執行，同時向各校說明零排放接送區宣導方式，提供多項宣導措施供學校選擇，以達多元推廣成效。

精忠國小透過調查家長運具使用情況，積極向學童及家長宣導「零排放接送區」；民生國中於「零排放接送區」設置雨棚及簡便座位，讓等待家長的學童能有遮風避雨處所；垂楊國小則於原有徒步接送區增設宣導「零排放接送區」告示，推動永續校園。

但審計室指出，截至今年元月底止，全市27所國中小僅民生國中、垂楊國小及精忠國小等3校完成設置零排放接送區，其餘24校尚未設置，占比約88％。

審計室也糾正市府對於「零排放接送區」設置位置、專屬停車格數量、暫停車輛種類、動線規劃、導引標示及考核等尚未訂定相關規範，恐影響政策推行，要求檢討改善。

嘉市垂楊國小於今年初起設置「零排放接送區」。（圖由嘉市政府提供）

民生國中在「零排放接送區」設置雨棚，讓等待家長的學童能有遮風避雨處所。（圖由嘉市政府提供）

