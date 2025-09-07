台中6演藝團隊登大阪世博 跨界秀台灣味獲回響

藝術報國以逾4公尺巨型戲偶結合舞蹈肢體劇場廣獲回響。（圖由文化部提供；攝影陳鈺分）

2025/09/07 09:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大阪關西世博會吸引國際觀光客，文化部策劃大型展演活動「We TAIWAN」共襄盛舉，有6組台中表演藝術團隊獲邀在世博會推出結合舞蹈、布袋戲和當代音樂跨界演出，廣獲回響，還有人許願到京都演出；文化局指出，受邀演藝團隊融合傳統戲劇、音樂和舞蹈秀「台灣味」，讓世界看見台灣及台中表演藝術豐沛的能量與創意活力。

文化局指出，這次台中演藝團隊結合不少在地傳藝出演出，廣獲回響；「藝術報國」團隊創融合台灣神明遶境、神將、舞龍與報馬仔，以4.2米的巨型戲偶結合舞蹈肢體演出，吸引大批觀眾回訪，更有觀眾許願團隊能到京都和奈良演出。

請繼續往下閱讀...

「新勝景掌中劇團」結合布袋戲、光雕投影與擊樂，集結北中南知名布袋戲團包括「陳錫煌傳統掌中劇團」、「五洲真吉祥掌中劇團」、「台中聲五洲掌中劇團」、「蕭孟然掌中木偶劇團」等操偶師，與九天民俗技藝團鼓聲震撼同演，現場即席以台語唸白教學，讓觀眾學習古詩發音，展現布袋戲的感染力，不少觀眾提前排隊，證明台灣布袋戲能引起跨國共鳴。

「不二擊聲音製造所」攜手「拚場藝術撞擊」，以西洋擊樂結合北管的鑼鼓點，電子聲響搭配低沉的落地鼓聲，迎接電氣神將登場，也廣獲迴響。

文化局指出，相關團隊回台也推出演出，「藝術報國」10月將於台中國家歌劇院小劇場推出全新製作《在場》，「不二擊聲音製造所」打造親子聲音劇場，11月將於屯區藝文中心實驗劇場演出。

結合布袋戲光雕投影與擊樂演出也受好評。（圖由文化部提供；攝影李欣哲-劉千鈺）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法