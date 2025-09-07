為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中6演藝團隊登大阪世博 跨界秀台灣味獲回響

    藝術報國以逾4公尺巨型戲偶結合舞蹈肢體劇場廣獲回響。（圖由文化部提供；攝影陳鈺分）

    藝術報國以逾4公尺巨型戲偶結合舞蹈肢體劇場廣獲回響。（圖由文化部提供；攝影陳鈺分）

    2025/09/07 09:57

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大阪關西世博會吸引國際觀光客，文化部策劃大型展演活動「We TAIWAN」共襄盛舉，有6組台中表演藝術團隊獲邀在世博會推出結合舞蹈、布袋戲和當代音樂跨界演出，廣獲回響，還有人許願到京都演出；文化局指出，受邀演藝團隊融合傳統戲劇、音樂和舞蹈秀「台灣味」，讓世界看見台灣及台中表演藝術豐沛的能量與創意活力。

    文化局指出，這次台中演藝團隊結合不少在地傳藝出演出，廣獲回響；「藝術報國」團隊創融合台灣神明遶境、神將、舞龍與報馬仔，以4.2米的巨型戲偶結合舞蹈肢體演出，吸引大批觀眾回訪，更有觀眾許願團隊能到京都和奈良演出。

    「新勝景掌中劇團」結合布袋戲、光雕投影與擊樂，集結北中南知名布袋戲團包括「陳錫煌傳統掌中劇團」、「五洲真吉祥掌中劇團」、「台中聲五洲掌中劇團」、「蕭孟然掌中木偶劇團」等操偶師，與九天民俗技藝團鼓聲震撼同演，現場即席以台語唸白教學，讓觀眾學習古詩發音，展現布袋戲的感染力，不少觀眾提前排隊，證明台灣布袋戲能引起跨國共鳴。

    「不二擊聲音製造所」攜手「拚場藝術撞擊」，以西洋擊樂結合北管的鑼鼓點，電子聲響搭配低沉的落地鼓聲，迎接電氣神將登場，也廣獲迴響。

    文化局指出，相關團隊回台也推出演出，「藝術報國」10月將於台中國家歌劇院小劇場推出全新製作《在場》，「不二擊聲音製造所」打造親子聲音劇場，11月將於屯區藝文中心實驗劇場演出。

    結合布袋戲光雕投影與擊樂演出也受好評。（圖由文化部提供；攝影李欣哲-劉千鈺）

    結合布袋戲光雕投影與擊樂演出也受好評。（圖由文化部提供；攝影李欣哲-劉千鈺）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播