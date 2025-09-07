「零拒絕、無歧視」新北再增11班特幼班 7年603名孩子受惠

新北教育局長張明文與幼生分享小故事及活動的心得。（教育局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市落實「零拒絕、無歧視」，持續推動共融教育，教育局長張明文表示，今年再增設11班學前特殊教育班，7年累計已達111班，投入經費逾5440萬元，並依個別需求提供視覺、聽覺、行動、溝通等多元輔具，媒合治療師入園指導，協助孩子突破限制。自108至114學年度，共有603名特幼生受惠，核發687件輔具，補助經費超過1600萬元，成為孩子「第二雙翅膀」，讓學習與生活更自信。

張明文指出，每位孩子的起點不同，但都應享有平等學習權利，新北透過課程調整、教學策略創新及環境改善，打造「共融、友善、支持」的教育現場，讓孩子們在愛與理解中勇敢成長。近7年來除學前特殊教育班持續增班已達111班。並提供多元輔具補助及媒合治療師入園指導，自108至114學年度，共有603名特幼生受惠，核發687件輔具，補助經費超過1600萬元，讓「輔具成為孩子的第二雙翅膀」，在學習與生活上能少一分阻礙、多一分自信。

江翠國小附幼老師伶伶分享，輔具是腦性麻痺幼兒參與世界的鑰匙，助行器讓孩子能自在穿梭操場與教室，特殊課桌椅則幫助專注學習。她感謝市府資源挹注，讓孩子能在師生陪伴下跨越挑戰，開啟更寬廣的學習旅程。

