玉山八通關驚見「2顆籃球大」虎頭蜂窩 急設警告牌

玉山園區八通關越嶺道6.3K處，赫見「2顆籃球大」的虎頭蜂窩。（圖由玉管處提供）

2025/09/07 09:49

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區八通關越嶺道6.3K處，大約在樂樂山屋一帶，近期於步道附近樹上驚見虎頭蜂窩，大小約有2顆籃球大，玉山國家公園管理處為此緊急設置警告牌，提醒山友小心通過，預計8日委請專業人員摘除蜂窩。

玉管處表示，最近巡查人員在八通關路線上發現大虎頭蜂窩，目測距離步道約7、8公尺，高度則超過2層樓，體積約為2個籃球大，研判巢內的虎頭蜂恐有攻擊性，園區為此已在步道6.3K處的蜂窩位置，以及前、後20公尺設置警告牌，提醒山友行經務必快速通過、切勿逗留。

玉管處說，進入秋天之際，山區可能陸續發現虎頭蜂窩，呼籲民眾上山不要噴香水，以免吸引蜂群，若有單隻虎頭蜂在周邊盤旋，切勿揮趕騷擾，應儘速離開，若遭成群虎頭蜂攻擊，應以衣物遮住頭部快速逃離，若不慎遭螫傷，一旦有過敏反應或呼吸急促，就要立刻送醫。

玉山園區八通關越嶺道6.3K處，大約在樂樂山屋附近赫見大虎頭蜂窩，玉管處緊急設置警告牌提醒山友小心通過。（圖由玉管處提供）

