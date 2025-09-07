為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡水國民運動中心9/22起閉館整修 明年3月全新亮相

    新北市淡水國民運動中心將於9月22日起閉館整修，預計2026年2月試營運、3月重新開幕。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/07 09:32

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水國民運動中心將於9月22日起閉館整修，預計2026年2月試營運、3月重新開幕。體育局表示，此次整修工程涵蓋全館機電與空調更新、游泳館設備翻新（含過濾器、加熱系統）、停車場改善等，並將新增桌球桌、擴充體適能空間，屋頂更規劃設置高爾夫球推桿場，提供更多元運動服務。

    體育局說明，營運團隊於閉館期間，將在崁頂里民活動中心與滬尾炮台公園開設免費「公益課程」，9月15日起於官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/share/p/179ps1e3t5/）開放報名，讓市民運動不中斷。另也同步提供淡江大學籃球場、水源國小綜合球場、關渡國小運動中心等設施租借資訊供選擇。

    市議員鄭宇恩表示，閉館整修難免造成不便，已將市民意見轉達給新經營團隊，並督促市府確實維護市民的運動權益。她強調，此次工程將解決場館漏水問題，並優化桌球與圍網設施等，期待整修後的運動中心帶來更完善的體驗。

