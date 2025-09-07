樹木長螺絲釘！田尾廢木奇景 竟是大自然DIY傑作

田尾公路花園鳳凰花園展示佈滿一根根木螺絲釘的奇木，令人驚見大自然的奧祕。（記者陳冠備攝）

2025/09/07 09:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕你看過會長出螺絲釘的樹嗎？彰化田尾公路花園鳳凰花園，近日展示一批腐朽木材，竟佈滿一根根形似螺絲的木結構，形景逼真，彷彿有人拿著螺絲起子，慢慢鎖進樹幹裡。其實這是樹木側枝成長時，被主幹年輪一層層包圍的痕跡，完全是大自然的傑作，令遊客看得嘖嘖稱奇。

這些神奇的「木螺絲釘」，其實是樹木生長的智慧結晶。鳳凰花園園主許再生表示，當樹木的側枝從主幹生長出來後，主幹會隨著年輪增生，逐漸將側枝的基部「包覆」進去，這個過程就像樹木自己在鎖螺絲，特別的是，這些「木螺絲釘」的木質部比主幹還要緊密堅硬，甚至硬度高出一倍以上，所以當整根樹幹腐朽後，它們依舊完好如初。

許再生說，一般常稱「木節」、「枝瘤」指的就是這些被年輪包裹的側枝痕跡，但要見到如此完整的「木螺絲釘」並不常見，主因大部分木材腐爛後側枝也會剝落，剛好近日園區整理一批存放許久的廢枕木，經過歲月洗禮，這些深埋樹幹裡的側枝逐漸露出原貌，因此特地拿出展示，邀請大家一窺大自然的奧祕。

蕭姓遊客說，「太神奇了」，沒想到樹木的側枝內部竟然長這樣，如此緊密堅固，才能撐起數十公斤的重量，抵禦風吹雨打，看來大自然才是最會設計「螺絲釘」的工匠。

木螺絲釘其實這是樹木側枝成長時，被主幹年輪一層層包圍的痕跡。（記者陳冠備攝）

許再生說，「木螺絲釘」的木質部比主幹還要緊密堅硬，甚至硬度高出一倍以上，所以當整根樹幹腐朽後，它們依舊完好如初。（記者陳冠備攝）

