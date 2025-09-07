季節限定！來北市湖山社區 嚐藍寶石泉灌溉茭白筍

湖山社區的茭白筍田。（圖由台北大地處提供）

2025/09/07 09:28

〔記者何玉華／台北報導〕台北市陽明山的北投湖山社區茭白筍季將登場，湖山里里長李秋霞說，今年茭白筍季有一連串的活動，剛好遇到教師節放假，民眾可以安排一趟 「食農教育小旅行」，走訪陽明書屋認識草山時期的人文故事，再來品嚐由陽明山天然奇泉藍寶石泉灌溉而成、季節限定超甜又鮮嫩的茭白筍，可以親手採筍、DIY料理，從產地一路玩到餐桌。

湖山社區位於陽明山，社區中的「陽明書屋」早年曾接待過無數貴賓，如今是人文與環境教育基地；不過，前往陽明書屋前，需提前打電話預約確定導覽體驗時間，才不會撲空。

台北市大地工程處說，從陽明書屋出來，民眾可以走平緩的橫嶺古道，四周竹林像綠色隧道般，從紅壇登山口出來後立刻可以看見碩大的「楓香姊妹樹」，不僅能遮陰，更是社區重要的守護神。而沿著湖底路走，經過湖底聚落公車休憩亭，繼續走可看到1棵無患子樹，百年歷史已成在地重要地標，已整理建置成觀景平台。

大地工程處指出，時令限定的茭白筍主要種植區域集中在湖底聚落、湖山國小後方的農學園，以及上半嶺聚落的半嶺地區，由水源頭「亞洲第一湧泉─藍寶石泉」灌溉，爽脆多汁，嚐過一次就難忘。而在茭白筍種植區旁的「市景平台」，兩層設計呼應旁邊梯田景致，抬頭是藍天，遠眺就是整片台北盆地，視野超療癒；沿著小徑走，可看到由紅繩編綁的「半嶺吊橋」跨越松溪支流，相當適合安排1日的探索之旅。

半嶺吊橋。（圖由台北大地處提供）

台北市大地工程處製作湖山社區輕旅行地圖。（圖由台北大地處提供）

