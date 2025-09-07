《城市人物誌》台派咖啡廳老闆黃麟雅 找到自己位置成為療癒別人的地方

一踏進咖啡店，會看到老闆黃麟雅（小貍）正操作著咖啡機，牆上貼滿明信片、春聯、海報等，門的左側有排列整齊的罷免小物，右側則是座位區以及營造出獨特的靜謐氛圍。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/07 09:33

〔記者蔡愷恆／台北報導〕低調招牌，沿著陡峭樓梯往上走，就會到達位於捷運松江南京站周邊的「旅徒咖啡」。這間店是台北喜愛咖啡與提拉米蘇的老饕會知道的咖啡廳，也在台派群體中備受矚目，甚至在社群媒體被列為「台派店家」。一踏進咖啡店，會看到老闆黃麟雅（小貍）正操作咖啡機，牆上貼滿明信片、春聯、海報等，門的左側有排列整齊的罷免小物，右側則是座位區以及營造出獨特的靜謐氛圍。

1995年出生的黃麟雅自認是「天然獨世代」。她說，自己從小就自覺台灣就是一個國家，不需要特別辯證。真正的政治啟蒙則是在2014年的太陽花運動。當時她在青島東路附近的咖啡廳打工，下班後會到立法院周邊聲援，甚至在水車衝突的夜晚與朋友留宿現場。她坦言：「那時候很緊張、也很恐懼，但覺得自己必須站出來。」

從那之後，黃麟雅開始更積極關注公共議題。她說：「社會運動一剛開始就已經算成功了。很多人以為要罷掉一席才叫成功，但其實跟太陽花一樣，只要能喚醒某些人、成為某些人的政治啟蒙，那就是成功。」

今年年中的罷免案，桃園以及在地的「山除薇害」罷團曾找上她，希望能在店裡放飄帶、貼紙等小物。她坦言，一開始並不想讓店內氛圍變得過於強烈，但最後還是答應了。「我自己的立場很鮮明，但其實不太希望店裡因此被貼上標籤，怕有人因此不敢進來。不過後來發現，真的有人會因為支持而來，也有人因此退避。這就是沒辦法避免的。」

她印象最深刻的，是罷免投票前後的人潮轉變。投票前幾天，店裡每天都有數百條飄帶被領走，忙得她還請朋友來幫忙。即便如此，許多客人仍說：「不要消費也沒關係，我只是要拿一袋咖啡豆，順便支持你。」那段時間，旅徒咖啡成了許多人「補充勇氣」的據點。

罷免結束後，隔天她暫時休假，前去聆聽作家楊双子的講座，備受療癒。她收斂好自己的情緒後，再度開門迎接客人。「後來，咖啡廳真的成為同溫層。我自己覺得沒有做什麼，但有一次，一位很沈默的客人，事後傳訊息：『謝謝妳放這些飄帶，雖然我不太敢在朋友面前談政治，但來到這裡，覺得自己不是孤單的。』看到訊息的當下，我真的爆哭。」。

九月底，店內的罷免飄帶將撤下。對她來說，這是「階段性任務的完成」。黃麟雅說：「我覺得抗爭或支持民主運動，不一定要很激烈。只要在日常生活中，每個人找到自己適合的位置，做自己能做的事，就很重要。我希望這間咖啡廳不只是個標誌，而是能療癒別人的地方。」

黃麟雅喜愛閱讀，在店內擺放許多書籍，其中，楊双子的《臺灣漫遊錄》被標注「強力推薦」。（記者蔡愷恆攝）

門的左側有排列整齊的罷免小物，如飄帶、貼紙等。（記者蔡愷恆攝）

