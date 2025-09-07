為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店 審計室要求改善

    新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店，被審計室要求改善。（資料照）

    新竹將軍村歷史建物轉租餐館飲料店，被審計室要求改善。（資料照）

    2025/09/07 09:11

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府委託經營「將軍村開放圖書資訊園區」，遭審計室發現多棟歷史建物轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫目標不符，且有多項管理維護未依契約履行，要求市府檢討改善，廠商則表示常辦多元工作坊及講座，並非僅有陳售與餐飲等商業行為，文化局也表示均依促參法相關規定執行，且建立督導機制。

    市府於2015年10月公告登錄將軍村為歷史建築，並由文化局經管，規畫營造將軍村開放圖書館園區。然而審計室指出，文化局依促參法2017年12月與厚食合作社簽訂將軍村OT案投資契約，營運期10年，預估收取租金及權利金合計2406萬餘元。經調查OT案營運情形，發現園區多棟歷史建物僅轉租餐館業、飲料店業經營，與原規畫多元知識學習主題園區目標不符。

    例如，原規畫重新打造讓民眾透過眼耳鼻舌身的五感體驗，兼具學習效果的創新圖書資訊園區，實際上僅M棟依原規畫作「將軍村故事館」常設展，符合原味學主題，其餘多由厚食合作社轉租予餐館或飲料店業者，或客服中心、策展中心使用。

    審計室指出，依照契約規定，應建置雲端資料庫軟體及硬體，但截至2024年11月底止，文化局未督促其落實辦理，也未釐清及管制實際轉租經營種類，難確保防火設施安全性，亦未督促廠商落實辦日常管理維護，及未妥善規畫設置圖書場館，長年未善盡監督管理責任，請市府檢討改善。

    文化局表示，將軍村園區在定位上，有別於一般實體書本閱讀為主的靜態圖書館概念，營運單位不時辦理有多元類型的知識互動交流工作坊及講座等活動，去年即辦理約80場次推廣學習活動，近萬人次民眾參與，並非僅有陳售與餐飲等商業行為，未來將督請營運單位加強課程設計與行銷宣傳。

