竹北「唐草園」用最鮮食材配最簡調味 贏得米其林必比登推介肯定

「唐草園精緻麵食」經理戴吟珊（左）、主廚鄧金珊（右）各自捧出該店的招牌~胖嘟嘟蒸餃和粉蒸排骨，展現她們面對料理所追求的真材實料。（記者黃美珠攝）

2025/09/07 09:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市「唐草園精緻麵食」榮登台灣米其林指南2025必比登推介之列，開業迄今其實還不到2年，就以真材實料，彰顯食物自身的美味而被肯定，讓2個攜手創業的大學同窗好友戴吟珊、鄧金珊驚喜和驕傲。

唐草園經理戴吟珊、主廚鄧金珊都有保健營養學系背景。戴吟珊10年來跨足營養、行銷以及食品產業，從團膳、食品工廠到品牌推廣，累積豐富的餐飲專業與市場實務經驗，因此挑選食材的眼光嚴謹。

戴吟珊的阿姨經營麵店有40多年，這讓她對「家常味」有很深的記憶與情感；再加上她曾品嚐過業界前輩把產品做到標準化，並經由包裝，使家常產品也能看起來精緻而美味，讓每一碗現煮的用心被看見；所以斜槓創業便用「老味道，新形象」當理念，催生出「唐草園」。

她說，「唐草園」的麵食很多樣，「胖嘟嘟蒸餃」跟配菜中的粉蒸排骨算是經典。

不同於吃起來像水餃直接蒸煮的，「胖嘟嘟蒸餃」的皮起鍋口感嫩嫩的，冷卻後則飽含Ｑ勁。其內餡僅只是豬後腿肉搭配韭黃和蔥做基本調味，但吃起來就是會讓人想起家裡的懷念滋味。粉蒸排骨則精選豬肋排醃製48小時後裹粉蒸煮，底層舖上地瓜塊；因特製的調味粉而帶有獨特香氣。

麵食中被認為是黃金組合的炸醬麵與酸辣湯，跟牛肉麵也都是「唐草園」人氣餐點；其中用獨門秘方滷製的牛肉，入口軟嫩、鮮甜，很多人都讚不絕口。

戴吟珊說，「唐草園」能獲肯定的秘訣就是：用最新鮮的食材、最簡單的調味，彰顯食材本身的美味。

