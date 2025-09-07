丹娜絲颱風重創嘉義航道導航燈 影響航行安全

嘉義縣布袋龍宮溪航道導航燈風災損壞。（記者蔡宗勳攝）

2025/09/07 09:08

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風從嘉義縣布袋登陸，刮起最大16級強陣風，惡劣海象導致船筏航道上合計36盞導航燈倒塌損壞，影響到船筏航行安全。復建經費粗估需要2542餘萬元，縣府已向中央爭取補助，近日將辦理會勘，希望農業部早日核定辦理修復作業。

「布袋海上巴士」業者陳冠魁指出，丹娜絲颱風從八掌溪到龍宮溪出海口間登陸，瞬間陣風高達16級，出海口附近的蚵棚幾乎全軍覆沒，航道上的導航燈也不堪強風摧殘，倒伏嚴重，有些漲潮時幾乎整個沒入海裡，不僅喪失導航功能，也相當危險，希望有關單位正視問題嚴重性，儘速修復。

請繼續往下閱讀...

陳冠魁進一步說，退潮時發現有些導航燈周邊淤積嚴重，漲潮時可能會誤判而擱淺，建議重新調查航道變化，重新施作，以策安全。

縣府農業處表示，航道導航燈災損數量不少，修復經費預估需2542餘萬元，為儘速恢復損壞導航燈的重建，已經將相關復建經費需求提報給行政院，農業部訂在9月9日現地審查，後續將爭取中央核定復建計畫，儘速辦理復建工程的設計及施作，以期維護漁民作業及航行安全。

嘉義縣布袋龍宮溪航道導航燈受損影響航行安全。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋龍宮溪導航燈旁航道淤積嚴重。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣布袋龍宮溪航道導航燈不堪強風摧殘倒伏受損。（記者蔡宗勳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法