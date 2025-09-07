新北青農推「凝翠金磚」 鳳梨酥結合包種茶進軍日本百貨

包種茶香清爽外皮包裹鳳梨酸甜內餡，特別為外銷日本設計2入裝精巧禮盒。（圖由農業局提供）

2025/09/07 09:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市汐止天然茶莊青農蔡承峰與父親蔡旭志合作，將包種茶融入鳳梨酥，研發出新產品「凝翠金磚」。這款創新茶點上市即受日本百貨青睞，9月4日於丸井百貨登場，遠雄集團更一口氣訂購1萬顆作為企業贈禮，月底還將進軍東京近鐵百貨及日本橋誠品。農業局表示，天然茶莊以有機茶園與田媽媽餐廳聞名，茶葉多次獲特等獎，今年更躋身米其林入選餐廳。

農業局長諶錫輝說明，天然茶莊以有機茶園與田媽媽餐廳聞名，茶葉多次獲特等獎，今年更躋身米其林入選餐廳。此次父子聯手，將台灣包種茶、台梗九號米與鳳梨結合，外皮帶茶香、內餡酸甜，呈現清爽層次感，搭配新北蜜香紅茶更顯風味。

諶錫輝表示，青農是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，蔡承峰將包種茶與鳳梨酥結合，讓新北茶葉以甜點形式外銷日本。市府將持續推動「農業健康市/式」的理念，提供減碳、精緻的在地農業，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

另外，配合中秋佳節，天然茶莊推出優惠，即日起至9月11日前預購「凝翠金磚蜜香紅茶禮盒」特價700元，訂購10盒以上免運。訂購資訊可至天然茶莊官網，或打電話（02）2660-3762。

蔡承峰表示，研發過程中不僅依靠父親的專業，也克服出口日本所需的檢驗、證明與日文包裝成分標示等繁瑣流程，並運用AI輔助翻譯，才順利完成商品上架。他也感謝農業局協助智慧化管理茶園與行銷推廣，未來自己會繼續努力學習父親的好技術，讓新北好茶持續飄香。

新北市天然茶莊青農蔡承峰與父親蔡旭志合作研發新產品「凝翠金磚」，推出兩包裝禮盒（中間）及10包裝禮盒（右邊）。（圖由農業局提供）

