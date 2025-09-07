為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鵝鑾鼻盼新生！4億經費重塑賣店街與史前文物館

    鵝鑾鼻賣店區老舊破敗。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/07 08:50

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕承載無數旅遊記憶的鵝鑾鼻公園賣店區，過去是遊客必訪之地，面臨老舊，2017年底動工卻遇到史前遺址停擺，觀光百萬人潮的榮景跌落至僅剩數十萬人次。如今地方多年奔走終獲中央拍板，確定爭取到總經費4億元重建計畫，未來將打造全新商店區，並規劃設立史前文物展示館，讓國境之南同時展現觀光與文化新風貌。

    「要讓鵝鑾鼻早日重現榮景!」賣力奔走的立委徐富癸也在當地宣告，這筆4億元經費中，2.9億元將投入興建約60間全新商店空間，取代現有老舊賣店，1.1億元則用於史前文物展示館規劃，預計近期上網公告，力拚明年初即可動工。

    墾管處則說明，本次計畫屬於「鵝鑾鼻公園入口意象重塑工程」，內容包含新建賣店、優化周邊環境、修繕既有建物，並同步規劃史前文物展示館。由於2017年改建工程動工時，意外挖出貝殼工具與石棺等重要遺址，依《文資法》規定停工至今，後續由文化部劃設為鵝鑾鼻考古遺址，因此未來基礎工程必須限縮在既有調查區域，避免再次觸動文資爭議。

    至於文物展示館，規劃1樓以「重返貝的棲地」、「再現考古坑」、「展現史前貝器工業與技術」三大主題，重現重要考古發現；2樓則透過影像紀錄，介紹鵝鑾鼻遺址的發掘過程與學術價值。

    當地商家對此消息反應熱烈，直言「終於盼到新希望」。有業者回憶，以前旺季人潮擠得水洩不通，卻因工程停擺和設施老舊，遊客逐年減少，「很多老店撐不下去，大家都苦撐多年。」如今確定新賣店將動工，店家期盼能帶來更多年輕旅客與國際觀光客。遊客則對文物館充滿期待，認為擁有上千年歷史的文化場域，能讓鵝鑾鼻重新成為國際級旅遊亮點。

    鵝鑾鼻賣店區周邊挖到史前遺址後工程停擺。（記者蔡宗憲攝）

    鵝鑾鼻賣店區老舊破敗。（記者蔡宗憲攝）

