LTN投票箱》育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽的照顧壓力嗎？（資料照）

2025/09/08 11:00

黃敦硯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前宣布從明年1月1日起，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以「日」為單位申請育嬰假，天數不超過30日，雙親合計可請60日，期間可領投保薪資的8成。有人認為這項新制更有彈性，對育嬰的爸媽若遇突發狀況時能有所助益；但也有另一方認為，若收入減少與職場壓力的問題無法改善，幫助仍屬有限。

請問，你認為育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽照顧小孩的壓力嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

請繼續往下閱讀...

新聞連結：

※獨家目擊正妹車禍「神級和解術」 鞠躬加小露乳溝被撞者火氣全消

※南韓女家教臉書徵學生！照片曝光網暴動：想學韓文了......

※育嬰假新制明年上路！30天「彈性假」怎請才有錢？3種情境一次看懂

※健康網》雞蛋買回來要洗嗎？ 這款放冰箱前要擦過

看更多投票結果：

LTN投票箱》講電話得去列車玄關 高鐵推「寧靜車廂」你贊成嗎？

LTN投票箱》鬼門開 這些農曆7月禁忌你信嗎？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法