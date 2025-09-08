為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    LTN投票箱》育嬰留停將可以「日」申請 能紓解爸媽的照顧壓力嗎？

    LTN投票箱》育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽的照顧壓力嗎？（資料照）

    LTN投票箱》育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽的照顧壓力嗎？（資料照）

    2025/09/08 11:00

    黃敦硯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前宣布從明年1月1日起，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以「日」為單位申請育嬰假，天數不超過30日，雙親合計可請60日，期間可領投保薪資的8成。有人認為這項新制更有彈性，對育嬰的爸媽若遇突發狀況時能有所助益；但也有另一方認為，若收入減少與職場壓力的問題無法改善，幫助仍屬有限。

    請問，你認為育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽照顧小孩的壓力嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。

    新聞連結：
    ※育嬰假新制明年上路！30天「彈性假」怎請才有錢？3種情境一次看懂
    ※健康網》雞蛋買回來要洗嗎？ 這款放冰箱前要擦過

