LTN投票箱》育嬰留停將可以「日」申請 能紓解爸媽的照顧壓力嗎？
LTN投票箱》育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽的照顧壓力嗎？（資料照）
黃敦硯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕行政院日前宣布從明年1月1日起，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以「日」為單位申請育嬰假，天數不超過30日，雙親合計可請60日，期間可領投保薪資的8成。有人認為這項新制更有彈性，對育嬰的爸媽若遇突發狀況時能有所助益；但也有另一方認為，若收入減少與職場壓力的問題無法改善，幫助仍屬有限。
請問，你認為育嬰留停將可以「日」申請，能紓解爸媽照顧小孩的壓力嗎？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的看法。
請繼續往下閱讀...
新聞連結：
※獨家目擊正妹車禍「神級和解術」 鞠躬加小露乳溝被撞者火氣全消
※南韓女家教臉書徵學生！照片曝光網暴動：想學韓文了......
※育嬰假新制明年上路！30天「彈性假」怎請才有錢？3種情境一次看懂
※健康網》雞蛋買回來要洗嗎？ 這款放冰箱前要擦過
看更多投票結果：
LTN投票箱》講電話得去列車玄關 高鐵推「寧靜車廂」你贊成嗎？
LTN投票箱》鬼門開 這些農曆7月禁忌你信嗎？
熱門賽事、球星動態不漏接