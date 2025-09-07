為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    曬衣架變形生鏽怎麼丟？ 洗衣用品回收撇步報你知

    曬衣架單一材質者可回收，若有塑膠包覆，需先拆除後依材質分類回收。（記者蔡文居攝）

    曬衣架單一材質者可回收，若有塑膠包覆，需先拆除後依材質分類回收。（記者蔡文居攝）

    2025/09/07 08:35

    〔記者蔡文居／台南報導〕炎炎夏日，衣物更換與清洗次數增加，洗衣精罐、防纏繞洗衣球等洗衣用品耗損加快，曬衣常用的衣架也可能因使用久了而變形或生鏽，這些洗衣用品老舊壞了怎麼丟？南市環保局表示，這些過去容易被忽略的洗衣物品，其實各有不同的回收方式，正確分類才能避免資源浪費。

    南市環保局表示，防纏繞洗衣球因為屬複合材質，損壞後應丟入一般垃圾。衣架材質多元，僅單一材質者可回收；若有塑膠包覆，需先拆除後依材質分類，木製衣架則應丟入一般垃圾。

    環保局表示，至於洗衣精塑膠瓶屬於可回收容器，回收前應先以清水沖洗瓶內殘留，避免污染其他回收物。除了回收，市民也能選擇更環保的方式──攜帶空瓶至「台塑生醫洗衣精智慧補充站」購買，每公升40元，目前全市共有45處據點，包括南市環保局及藏金閣，鼓勵民眾從日常開始減少一次性塑膠使用，輕鬆實踐綠色生活。

    環保局建議，若不便前往補充站，可改購大容量或補充包，減少小包裝瓶罐的使用；並支持取得「環保標章」的洗衣用品，不僅清潔效果有保障，更能兼顧環境友善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播