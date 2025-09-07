曬衣架變形生鏽怎麼丟？ 洗衣用品回收撇步報你知

曬衣架單一材質者可回收，若有塑膠包覆，需先拆除後依材質分類回收。（記者蔡文居攝）

2025/09/07 08:35

〔記者蔡文居／台南報導〕炎炎夏日，衣物更換與清洗次數增加，洗衣精罐、防纏繞洗衣球等洗衣用品耗損加快，曬衣常用的衣架也可能因使用久了而變形或生鏽，這些洗衣用品老舊壞了怎麼丟？南市環保局表示，這些過去容易被忽略的洗衣物品，其實各有不同的回收方式，正確分類才能避免資源浪費。

南市環保局表示，防纏繞洗衣球因為屬複合材質，損壞後應丟入一般垃圾。衣架材質多元，僅單一材質者可回收；若有塑膠包覆，需先拆除後依材質分類，木製衣架則應丟入一般垃圾。

環保局表示，至於洗衣精塑膠瓶屬於可回收容器，回收前應先以清水沖洗瓶內殘留，避免污染其他回收物。除了回收，市民也能選擇更環保的方式──攜帶空瓶至「台塑生醫洗衣精智慧補充站」購買，每公升40元，目前全市共有45處據點，包括南市環保局及藏金閣，鼓勵民眾從日常開始減少一次性塑膠使用，輕鬆實踐綠色生活。

環保局建議，若不便前往補充站，可改購大容量或補充包，減少小包裝瓶罐的使用；並支持取得「環保標章」的洗衣用品，不僅清潔效果有保障，更能兼顧環境友善。

