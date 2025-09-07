台中鐵砧山雕塑公園遊客銳減 遊具老舊損毀率高

雕塑公園是鐵砧山山頂著名景點。（記者張軒哲攝）

2025/09/07 08:38

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲鐵砧山風景特定區是台灣著名景點，其中，鐵砧山雕塑公園擁有特色鋼管爬網設施，是海線重要親子共融遊憩場，一度吸引親子遊客到訪，隨著設施啟用五年，去年遊客逐漸減少，今年假日遊客大不如前，委外經營的鐵砧山遊客中心與露營區生意蕭條，家長期盼市府能汰換遊具，否則很難吸引親子回訪。

鐵砧山擁有豐富的文化歷史及自然資源，除了是大甲民眾健行散步首選，台中市府逐年改善設施，每年約有30萬的遊客到訪，甚至有遊覽車到此一遊，5年前遊戲場啟用後人潮絡繹不絕，遊樂設施使用率高，擺盪式鞦韆、沙坑遊具、告示牌、梅花樁等設施有損壞的情形，市府雖有修繕，但損毀速度快，加上今年后里跟梧棲陸續有嶄新的公園遊戲場啟用，鐵砧山遊戲場老舊遊具相形失色。

大甲區黃小姐說，許多家長跟親子並未愛惜公物，遊客使用不當，很容易損毀，尤其爬網設施有多處破損，原本女兒的幼兒園要到此戶外教學，也建議更改地點。

台中市府風管所今日表示，鐵砧山雕塑公園自2020年啟用以來深受親子族群喜愛，惟近年使用頻率高，相關遊具也逐步老舊進入汰換時程，將陸續進行相關遊憩設施改善，將持續透過設施更新、環境維護與志工協力，強化鐵砧山人文歷史、自然生態及休閒資源的推廣，提升遊客回遊率，營造更佳的旅遊環境並創造觀光效益。

鐵砧山雕塑公園擁有特色鋼管爬網設施，但損毀率高。（記者張軒哲攝）

