南竿早餐美食！新鮮海味鼎邊糊征服饕客的胃

馬祖南竿鄉介壽村獅子市場「阿妹的店鼎邊糊」，早上7點不到，就有人上門排隊大快朵頤。（記者俞肇福攝）

2025/09/07 08:31

〔記者俞肇福／馬祖報導〕位於馬祖南竿鄉介壽村獅子市場2樓「阿妹的店鼎邊糊」，是不少南竿老一輩鄉親的早餐首選，更是民宿老闆推薦的在地早餐。老闆娘林秀英說，店裡面只有賣鼎邊糊，這是源自福州的傳統小吃，把米漿糊澆在高溫的鍋邊加熱煮熟，米糊熟透後凝固成條塊狀，將它鏟至高湯中一起煮，再加上海鮮配料就是一碗好吃的鼎邊糊。

有饕客不遠千里而來，只為這碗新鮮海味濃郁的鼎邊糊，一位旅台的馬祖鄉親說，如果馬祖也納入「米其林推薦美食」評選區域，這家一定是「必比登」啦！

林秀英說，她經營鼎邊糊已經有10幾年的歷史，食物好吃與否，關鍵在於食材的新鮮與品質，店內的鼎邊糊全部當天現做，魚丸也是當日現打。她每天凌晨1點即起床烹煮豬大骨湯與魚骨湯，費時約5至6小時，只為熬煮濃郁湯頭。

早上6點半開門營業，客人點餐後，她用現磨的米漿沿著鍋邊，淋入熱滾滾的鐵鍋，蒸熟後再鏟起放在裝滿高湯的碗中，鼎邊糊滑嫩軟Q有彈性、米的香氣濃郁，混合了當日現熬6小時的高湯，再加上包括白帶魚、蛤蠣與蚵仔豐富的配料，咬下時甚至能嘗到來自於蚵仔的天然海味，讓人看了食指大動，店門口大排長龍，民眾有時起床晚了，只能望門興嘆 。

「阿妹的店鼎邊糊」只販賣4款美食，鼎邊糊、魚丸湯、燕餃湯、米粉湯價錢平實；第一次吃的民眾，可以點綜合鼎邊糊，就是鼎邊糊加上魚丸、燕餃。值得推薦的是福州美食燕餃（肉燕），燕餃的外皮是精選豬腿瘦肉，配以澱粉、鹽等，經由手工用將肉反覆槌打、打成半透明的薄片，再來包豬肉和魚肉混合的餡。它和餛飩相似，但是餛飩皮是純麵粉，燕餃則是充滿肉香。

從台灣帶朋友來馬祖旅遊的民眾受訪時表示，過去這10幾年，她來馬祖許多次，南竿鄉的變化最大，但是，唯一不變的就是「鼎邊糊」的新鮮海味未曾改變，讓她朝思暮想，漂洋過海只為來吃一碗「鼎邊糊」。

「阿妹的店鼎邊糊」營業時間，每天早上6點半開賣，10點半完售。她說，看到很多顧客喜歡吃她的鼎邊糊，就是她開店的動力。

馬祖南竿鄉介壽村獅子市場「阿妹的店鼎邊糊」，圖為老闆林秀英將包括鼎邊糊、魚丸、燕餃、白帶魚、蚵仔等海味盛入碗中。（記者俞肇福攝）

馬祖南竿鄉介壽村獅子市場「阿妹的店鼎邊糊」，圖為老闆林秀英將米漿沿著高溫的鐵鍋邊倒入，高溫蒸熟的米漿凝固成條塊狀，形成鼎邊糊。（記者俞肇福攝）

馬祖南竿鄉介壽村獅子市場「阿妹的店鼎邊糊」，圖為鼎邊糊不可或缺的魚丸，老闆說魚丸是由新鮮的鮸魚魚肉製作而成。（記者俞肇福攝）

馬祖南竿鄉介壽村獅子市場「阿妹的店鼎邊糊」，就是這碗樸實的鼎邊糊，佐以新鮮海鮮的海味，征服遊客的胃。（記者俞肇福攝）

