罕見！巧遇跳鴴結伴來台 鳥友精彩美拍曝光

稀有過境鳥─跳鴴的飛姿。（鳥友李正峰提供）

2025/09/07 07:46

〔記者蔡文居／台南報導〕時序已進入9月，北方的候鳥已陸續開始南遷。在台灣難得一見的稀有過境鳥─跳鴴，今年秋冬候鳥季首度現蹤台南，而且一次還出現2隻，讓鳥友驚喜不已。台南鳥會資深鳥友李正峰本月5日在上班途中巧遇，拍下跳鴴飛行、理羽、涉水等多樣風采，精彩美拍曝光，羨煞不少鳥友。

鳥友李正峰於本5日上午上班途中，在台南七股曾文溪畔意外發現這2隻跳鴴。當時，跳鴴從他車前飛過，雖然只是驚鴻一瞥，但他發現是難得一見的跳鴴，開心不已，立刻調頭一路跟隨，最後牠們在一處魚塭降落棲息，他隨即拿出車內的大砲，好整以暇地拍好拍滿。

請繼續往下閱讀...

李正峰說，他已經很久很久沒有賞鳥了，前天早上在上班途中，特地到七股繞了一下，在國姓橋往東北面堤防內側看到的。跳鴴在台灣難得一見，一般都在春、秋期間過境台灣，他去年7月初也在北門區的三寮灣發現2隻，再往前看到跳鴴的記錄則是2020年9月及2017年4月。不過，昨天鳥友郭東輝前往尋找，跳鴴已不見蹤影，不知是否已離開。

跳鴴又稱灰頭麥雞，體長約34公分，亮黃色的雙腳和嘴喙是其一大特徵，常單獨或一小群活動。牠們主要繁殖於中國東北和日本，每年秋冬時節會南遷到中南半島一帶度冬，棲息於沿海濕地、農田及草澤地帶，以昆蟲蚯蚓及甲殼類、蛙類為食。

跳鴴有雙亮黃色的雙腳，嘴喙也是亮黃色，先端則是黑色。（鳥友李正峰提供）

稀有過境鳥─跳鴴，今年秋冬候鳥季首度現蹤台南，而且一次出現2隻。（鳥友李正峰提供）

跳鴴涉水及腹。（鳥友李正峰提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法