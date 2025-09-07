09/07各報重點新聞一覽

賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會致詞表示，行政干預司法的時代已經過去了。（總統府提供）

2025/09/07 07:06

自由時報

賴：行政干預司法時代已過去 司法獨立 是台灣民主成就

賴清德總統昨出席全國律師聯合會律師節慶祝大會，肯定律師是法治社會的基石。他並表示，幾十年來台灣從專制走向民主獲致許多成就，其中一項就是司法獨立，不論是檢察官偵辦案件或法官審判案件都本於專業獨立自主，行政干預司法的時代已經過去，期盼未來深化法治教育，讓社會大眾更尊重司法。

中國閱兵後 加、澳軍艦通過台海

加拿大皇家海軍巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」（HMAS Brisbane）昨日清晨進入台灣海峽，從南自北執行「自由航行」任務，專家依航線研判可能靠港日本。國防部對此昨指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切海空兵力應處，確保台海安全穩定無虞。

屋頂光電補助申辦 11縣市開跑 經部獎勵最高30萬 地方政府另有加碼

經濟部推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，每瓩補助三○○○元、單案最高三十萬元；經濟部能源署昨說明，全台二十一縣市已加入計畫，並核定近二年約十三億元經費，須向各地方政府申請，目前已有十一個縣市啟動申請作業，十個縣市則是進行地方程序，民眾可向各地窗口申辦與諮詢。

聯合報

環境部發函業者 轉達台東反風電 經濟部要求審慎評估場址

台亞風能公司規畫在台東海岸設立五十八座陸域風機，引發地方強烈反彈。台東縣立委黃建賓昨證實，經多次強烈要求，經濟部、環境部前天發函給風電業者，轉達台東反風電訴求；環境部甚至在公文中表態「不鼓勵也不支持」開發，環評也會嚴審把關。對此台亞風能沒有回應。

美媒：美新國防戰略翻轉抗中 優先保衛美國土和西半球

美國政治新聞網Politico五日獨家報導，五角大廈官員正提議該部優先保衛美國國土和西半球。該報導說，這與美國軍方長年聚焦因應中國大陸威脅的命令，是明顯的翻轉。

中國時報

賴團結之旅 坦言執政有挫折

民進黨主席賴清德6日在黨祕書長徐國勇陪同下，正式啟動全國22個縣市「團結之旅」巡迴座談，昨上午在台灣頭基隆首場座談中，賴清德坦言執政當下有些挫折，政府有許多政策仍有賴地方公職協助宣傳，以爭取民眾的支持。民進黨立委吳思瑤說，黨要深切檢討施政，勿跟民意斷裂；國民黨立委許宇甄則批，下鄉座談淪為在同溫層取暖的「黨內自嗨」；民眾黨立委張啓楷則說，唯有將經濟與民生做好，執政黨才有可能取得勝利，否則將重蹈大罷免大失敗的覆轍。

美新版國防戰略 保護美本土優先

美國政治新聞網Politico5日獨家報導，五角大廈官員在新版《國防戰略》（National Defense Strategy，簡稱NDS）草案中提議，將戰略重點改為優先保護美國本土及西半球，相較於美軍多年來聚焦應對中國大陸的威脅，這是一大轉向。

加拿大海軍巡防艦「魁北克市號」與澳洲飛彈驅逐艦「布里斯本號」昨日清晨進入台灣海峽；這是中國93大閱兵後，首次有外國軍艦經過台海。 （取自HMAS Brisbane III、NCSM Ville de Quebec臉書）

經濟部攜手地方政府推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，單案最高補助30萬元，已有11個縣市啟動申請作業。（資料照）

