    南方雲系北移影響 午後留意短時強降雨

    今日受到南方雲系北移影響，南部、花東地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    今日受到南方雲系北移影響，南部、花東地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/09/07 06:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（7日）受到南方雲系北移影響，南部、花東地區整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，尤其台中以北地區及中部山區有短延時豪雨，外出建議攜帶雨具備用。

    溫度方面，各地高溫普遍為31至34度，沒下雨時感受仍較悶熱。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週一（8日）受到南方雲系北移影響，水氣多，各地雲量增多。南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後仍然容易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生。

    週二（9日）至週五（13日）太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減少，各地為多雲到晴的天氣，僅台東地區及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    31 ~ 41 30 ~ 37 32 ~ 35 30 ~ 36

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

