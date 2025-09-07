大撒幣！台南龍君殿普度6.5萬元從天降 民眾「搶錢」秀戰績

台南開基龍君殿普度福植，化食撒出6.5萬元銅板民眾瘋搶。（記者王姝琇攝）

2025/09/07 06:22

〔記者王姝琇／台南報導〕台南宮廟農曆七月普度自古即採各廟接力的輪普制，讓無形孤魂每天都有大餐，其中開基龍君殿普度福植更是備受矚目，原因在於普度化食會將供品、現金撒向民眾，今年祭出6.5萬元銅板，大家各憑本事「搶錢」。

龍君殿昨晚由日光菩薩主持普度，法會近10點結束並展開化食，丟出所有供品後來到高潮，足足有6.5萬元銅板從天而降。民眾為了搶錢，紙箱、塑膠袋、網子等工具全部出籠，還有許多大人帶著小孩來體驗，就算不小心被錢砸痛也笑得開心！

龍君殿主委陳文嘉提到，中元普度化食撒幣約有3、40年歷史，早期金額不多，再以逐年增加1000元為基礎，今年共6.5萬元，這些錢都是由龍君殿信徒和陳家子弟奉獻，不對外募款，另有白米、泡麵、糖果、餅乾等供品佈施約有2、30萬元。

龍君殿主祀蒼天上帝（龍君星君），起源於澎湖白沙鄉鎮海村陳氏宗族，日治時期鄉民往外發展落腳府城。龍君殿代言人陳正聰為乩童，義務服務眾生已40餘年，特別的是，廟內也沒有設置緣金箱，所以信衆只能利用中元普度時來相挺。普度結束後，大家手提袋內滿是戰利品，現場秀戰績，最少的也有幾10塊錢、多則上百元都有，見證了「冥陽兩利」皆大歡喜。

台南北區開基龍君殿普度化食，備妥數10萬元供品與6.5萬元現金。（記者王姝琇攝）

