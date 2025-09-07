為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大撒幣！台南龍君殿普度6.5萬元從天降 民眾「搶錢」秀戰績

    台南開基龍君殿普度福植，化食撒出6.5萬元銅板民眾瘋搶。（記者王姝琇攝）

    台南開基龍君殿普度福植，化食撒出6.5萬元銅板民眾瘋搶。（記者王姝琇攝）

    2025/09/07 06:22

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南宮廟農曆七月普度自古即採各廟接力的輪普制，讓無形孤魂每天都有大餐，其中開基龍君殿普度福植更是備受矚目，原因在於普度化食會將供品、現金撒向民眾，今年祭出6.5萬元銅板，大家各憑本事「搶錢」。

    龍君殿昨晚由日光菩薩主持普度，法會近10點結束並展開化食，丟出所有供品後來到高潮，足足有6.5萬元銅板從天而降。民眾為了搶錢，紙箱、塑膠袋、網子等工具全部出籠，還有許多大人帶著小孩來體驗，就算不小心被錢砸痛也笑得開心！

    龍君殿主委陳文嘉提到，中元普度化食撒幣約有3、40年歷史，早期金額不多，再以逐年增加1000元為基礎，今年共6.5萬元，這些錢都是由龍君殿信徒和陳家子弟奉獻，不對外募款，另有白米、泡麵、糖果、餅乾等供品佈施約有2、30萬元。

    龍君殿主祀蒼天上帝（龍君星君），起源於澎湖白沙鄉鎮海村陳氏宗族，日治時期鄉民往外發展落腳府城。龍君殿代言人陳正聰為乩童，義務服務眾生已40餘年，特別的是，廟內也沒有設置緣金箱，所以信衆只能利用中元普度時來相挺。普度結束後，大家手提袋內滿是戰利品，現場秀戰績，最少的也有幾10塊錢、多則上百元都有，見證了「冥陽兩利」皆大歡喜。

    台南北區開基龍君殿普度化食，備妥數10萬元供品與6.5萬元現金。（記者王姝琇攝）

    台南北區開基龍君殿普度化食，備妥數10萬元供品與6.5萬元現金。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播