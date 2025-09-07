為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    白露撞鬼月「極陰」禁忌曝光！廖大乙：4生肖逆勢一飛衝天

    白露撞鬼月，民俗專家廖大乙（圖）建議犯太歲者忌諱穿黑衣及披頭散髮。（記者王姝琇攝）

    白露撞鬼月，民俗專家廖大乙（圖）建議犯太歲者忌諱穿黑衣及披頭散髮。（記者王姝琇攝）

    2025/09/07 06:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天「白露」報到，代表正式迎來秋天！知名民俗專家廖大乙指出，白露起到秋分這14天節氣轉換期碰上鬼月，為「全年極陰」，尤其今年犯太歲的生肖蛇、豬、虎、猴，及家中長輩患病者要特別注意，忌諱穿黑衣。反倒是去年犯太歲的生肖龍、狗、牛、羊，下半年磁場正能量運行強，多佈施行善有機會「逆勢」一飛衝天、大發利市。

    廖大乙說，今年閏六月，讓本就陰氣漸升的白露碰上鬼月是陰上加陰，節氣轉換期忌穿黑衣，建議運勢不佳或犯太歲者，可透過整理儀容甩開厄運；白髮可以染色增加福氣、招好姻緣，或親近大自然呼吸新鮮空氣、觀賞綠色植物，轉換氣場。

    廖大乙解釋，今年乙巳年是特殊的「青蛇雙春閏六月」，代表時局動盪變化大，而白露後迎來秋天暑氣消、陰氣升，外出要多謹慎留意，如「車關」；遇事凡事要謹言慎行，多向專業人士請益，不要自作聰明，尤其生肖蛇、豬、虎、猴以及從事業務、外交及準備考試的考生，忌穿黑衣及披頭散髮。建議節氣轉換這半個月不宜遠行，也特別提醒留意家中長輩患病者。

    秉持「談錢非宗教」信念的廖大乙特別提及，去年犯太歲的生肖龍、狗、牛、羊，直到今年上半年磁場正向轉換還不夠，但下半年的運勢會愈來愈好，但有捨才有得，建議自白露後的幾個月透過捐血或捐米多布施行善，迎接下半年大發利市。

    以上為民俗說法 僅供參考

    白露撞鬼月，民俗專家廖大乙建議多親近大自然。（記者王姝琇攝）

    白露撞鬼月，民俗專家廖大乙建議多親近大自然。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播