白露撞鬼月「極陰」禁忌曝光！廖大乙：4生肖逆勢一飛衝天

白露撞鬼月，民俗專家廖大乙（圖）建議犯太歲者忌諱穿黑衣及披頭散髮。（記者王姝琇攝）

2025/09/07 06:23

〔記者王姝琇／台南報導〕今天「白露」報到，代表正式迎來秋天！知名民俗專家廖大乙指出，白露起到秋分這14天節氣轉換期碰上鬼月，為「全年極陰」，尤其今年犯太歲的生肖蛇、豬、虎、猴，及家中長輩患病者要特別注意，忌諱穿黑衣。反倒是去年犯太歲的生肖龍、狗、牛、羊，下半年磁場正能量運行強，多佈施行善有機會「逆勢」一飛衝天、大發利市。

廖大乙說，今年閏六月，讓本就陰氣漸升的白露碰上鬼月是陰上加陰，節氣轉換期忌穿黑衣，建議運勢不佳或犯太歲者，可透過整理儀容甩開厄運；白髮可以染色增加福氣、招好姻緣，或親近大自然呼吸新鮮空氣、觀賞綠色植物，轉換氣場。

請繼續往下閱讀...

廖大乙解釋，今年乙巳年是特殊的「青蛇雙春閏六月」，代表時局動盪變化大，而白露後迎來秋天暑氣消、陰氣升，外出要多謹慎留意，如「車關」；遇事凡事要謹言慎行，多向專業人士請益，不要自作聰明，尤其生肖蛇、豬、虎、猴以及從事業務、外交及準備考試的考生，忌穿黑衣及披頭散髮。建議節氣轉換這半個月不宜遠行，也特別提醒留意家中長輩患病者。

秉持「談錢非宗教」信念的廖大乙特別提及，去年犯太歲的生肖龍、狗、牛、羊，直到今年上半年磁場正向轉換還不夠，但下半年的運勢會愈來愈好，但有捨才有得，建議自白露後的幾個月透過捐血或捐米多布施行善，迎接下半年大發利市。

以上為民俗說法 僅供參考

白露撞鬼月，民俗專家廖大乙建議多親近大自然。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法