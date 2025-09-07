為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    月老神君加持! 南鯤鯓代天府辦單身聯誼 120名男女覓良緣

    參加單身聯誼配對的男女，獲贈南鯤鯓廟月老神君加持的限量版御守。（南鯤鯓廟提供）

    參加單身聯誼配對的男女，獲贈南鯤鯓廟月老神君加持的限量版御守。（南鯤鯓廟提供）

    2025/09/07 00:00

    〔記者楊金城／台南報導〕「台灣王爺總廟」台南市北門區南鯤鯓代天府6日舉辦「戀戀府城、情牽北門」單身聯誼活動，有單身男女各60人參加，在王爺和月老神君見證祝福之下，尋覓良緣。

    內政部長劉世芳致詞現場催婚，她鼓勵單身男女勇敢踏出一步，開創人生最重要階段，也高歌一曲「月亮代表我的心」祝福單身男女找到意中人結成良緣。

    南鯤鯓廟主辦情牽北門聯誼活動，鯤鯓王慈善基金會、鯤鯓王博明美術館基金會、鯤鯓王發展委員會、鯤鯓王協進會和全球鯤鯓王聯誼會協辦，台南市長夫人劉育菁、台南市副市長趙卿惠、南鯤鯓廟總幹事侯賢名、南市民政局長姜淋煌、北門區長林建男出席鼓勵參加的單身男女找到另一半。

    侯賢名說，南鯤鯓廟作為台灣重要的王爺信仰中心，推動社會教化，因也供奉有月老神君，因此將宗教文化與交友結合舉辦單身聯誼活動，作為青年單身男女尋覓伴侶、拓展人脈的溫馨且安心的平台，希望牽起更多的紅線。

    單身聯誼活動安排一整天，有一見鍾情、二見鍾情交流、告白、投票，還有手作遊戲傳情拉近距離，最後再投票各自選出心目中的女神、男主角後配對成功。

    活動特別量身設計南鯤鯓廟月老神君限量版御守，經月老神君加持後，送給每位單身聯誼者，象徵愛情與緣分的美好祝福；配對成功的，則象徵緣分的種子已經播下，期待未來開花結果。

    單身男女手作遊戲傳情。（南鯤鯓廟提供）

    單身男女手作遊戲傳情。（南鯤鯓廟提供）

    單身男女逐桌交流。（南鯤鯓廟提供）

    單身男女逐桌交流。（南鯤鯓廟提供）

    內政部長劉世芳（右二）高歌一曲現場催婚。（南鯤鯓廟提供）

    內政部長劉世芳（右二）高歌一曲現場催婚。（南鯤鯓廟提供）

