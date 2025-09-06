恆春中元豎孤棚冠軍出爐! 石心禮儀隊7分鐘攻頂搶到順風旗

豎孤棚大賽最後由石心禮儀隊，7分鐘內攻頂奪冠。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/06 22:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚在恆春東門城外舉辦，17支隊伍爭奪冠軍順風旗，最後由石心禮儀隊7分鐘內攻頂奪冠，順利將冠軍留在屏東，搶下順風旗及冠軍獎金，第2名由去年冠軍滿州肖狼隊拿下，第3名則是大光觀林寺隊，第4名宜蘭搶孤協會，雖然今年核電廠補助銳減兩百萬，但在屏縣長周春米支持下，整個活動仍相當熱鬧順利。

「南恆春、北頭城」已成農曆七月台灣搶孤（豎孤棚）勝地，但恆春近年賽事不順，從前年因颱風白天舉辦，去年參賽隊伍又縮減為14隊，還傳出選手攻頂及攝影比賽爭議。今年恆春鎮長尤史經及主辦單位詳細審視規則讓賽事公平順利完成，豎孤棚前的歌手許富凱暖場及搶孤換獎品也成為賽事前高潮，大人小孩們各出奇招爭奪普度獎品。

恆春豎孤棚是中元民俗盛事，更是台灣宗教百景之一，2007年前鎮長葉明順擴大規模後，除傳統搶孤競技、祭典科儀外，還加入演唱晚會、踩街活動，成為年度文化觀光盛事。

恆春中元搶孤傳統是4支棚柱，早年在恆春土地公廟前廣場舉辦，一度停辦，擴大參與面增至36支棚柱後，中央4支留給「好兄弟」，競賽時不開放；參賽者以手腳抱棚柱或綁布條方式向上攀爬的動作，閩南語叫「豎」，故稱「豎孤棚」，與宜蘭頭城搶孤競賽方式稍有不同，活動時間也較頭城早半個月。

第二名則由去年冠軍滿州肖狼隊拿下。（記者蔡宗憲攝）

豎孤棚活動考驗體力及團結合作。（記者蔡宗憲攝）

有150年歷史的屏東恆春搶孤、豎孤棚活動。（記者蔡宗憲攝）

