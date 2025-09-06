為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    手護台南Hand有愛 徐凱希力挺視障按摩

    藝人徐凱希（中）與南市勞工局長王鑫基（左）呼籲民眾支持視障按摩師。（南市府勞工局提供）

    藝人徐凱希（中）與南市勞工局長王鑫基（左）呼籲民眾支持視障按摩師。（南市府勞工局提供）

    2025/09/06 22:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「手護台南 Hand有愛」視障按摩行銷活動今（6）日在南紡購物中心5樓夢想舞台熱鬧開跑！知名藝人徐凱希現身，與勞工局長王鑫基一同呼籲民眾支持視障按摩師，透過實際行動給予就業機會。

    活動由佑明視障協進會問樂團以經典輕快歌曲〈外婆的澎湖灣〉揭開序幕，傳達「視障者也能發光發熱」的正向力量。現場安排免費視障按摩體驗及「視障體驗」，讓民眾親身感受視障者的日常挑戰與堅韌。此外，小丑彥彥及氣球頑童Summer與大小朋友互動，增添歡樂氛圍，並推出「打卡送好禮」活動，吸引民眾踴躍分享。

    王鑫基表示，視障按摩師皆經過1000小時以上國家級專業訓練，持證上線，勞工局也提供按摩院設施設備補助及品質提升輔導，並協助成立中型按摩院，打造台南「希望家園」理念。

    勞工局就業促進科長沈淑敏指出，至今已培訓279位視障按摩師，分布於台南市93家按摩據點及按摩小站。台南市不僅宜居，更有溫度。市民與遊客在旅遊或工作之餘，到視障按摩據點放鬆身心，以實際消費支持視障朋友。即日起至9月30日，至指定據點消費滿400元即可獲得摸彩券一張（可累計），獎項包括 iPhone 16 Plus、Switch、電視等超過600項好禮。

    徐凱希（中）為「手護台南 Hand有愛」視障按摩行銷活動站台代言。（南市勞工局提供）

    徐凱希（中）為「手護台南 Hand有愛」視障按摩行銷活動站台代言。（南市勞工局提供）

    「手護台南 Hand有愛」視障按摩行銷活動今日在南紡。（記者洪瑞琴攝）

    「手護台南 Hand有愛」視障按摩行銷活動今日在南紡。（記者洪瑞琴攝）

